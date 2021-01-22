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Son dakika: 'yu resmen açıkladı!

Son dakika haberi... , transferinde satın alma opsiyonu şartıyla ile anlaştı. Nijeryalı oyuncu gece 04.00’te ’da olacak. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru transferini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. İşte transferin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 22:44 Son Güncelleme: 22.1.2021 23:26 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı!

SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Henry Onyekuru transferinde satın alma opsiyonu şartıyla Monaco ile anlaştı. Nijeryalı oyuncu gece 04.00'te İstanbul'da olacak. Sarı-kırmızılılar, Henry Onyekuru ve gün içinde İstanbul'a gelen Halil Dervişoğlu transferlerini açıkladı. Galatasaray'ın üçüncü kez kadrosuna katacağı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı formayla 56 maçta 17 gol attı, 8 asist yaptı.

Monaco kariyerinde parlak bir performans gösteremeyen 23 yaşındaki Nijeryalı kanat forvet, 2015'te transfer olduğu ve 2 sezon formasını giydiği Belçika ekibi Eupen'de 60 maçta 30 gol ve 11 asistlik performansıyla patlama yaptıktan sonra Avrupa'da dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı.

GALATASARAY ONYEKURU'YU AÇIKLADI!

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı!
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