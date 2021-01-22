Son dakika: Galatasaray Henry Onyekuru'yu resmen açıkladı!

Monaco kariyerinde parlak bir performans gösteremeyen 23 yaşındaki Nijeryalı kanat forvet, 2015'te transfer olduğu ve 2 sezon formasını giydiği Belçika ekibi Eupen'de 60 maçta 30 gol ve 11 asistlik performansıyla patlama yaptıktan sonra Avrupa'da dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı.

GALATASARAY ONYEKURU'YU AÇIKLADI!

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru'nun kiralık olarak transferi için Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Monaco ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.