Fenerbahçe'den 'Mesut Ol' kampanyası! Mesut Ol kampanyası nedir, SMS ücreti ne kadar ve kaç TL?

Mesut Özil transferi ile büyük ses getiren Fenerbahçe, 'Fener Ol' kampanyasının devamı olarak 'Mesut Ol' kampanyasını duyurdu. Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başka Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninin salı veya çarşamba günü olacağını duyurdu. Ali Koç aynı zamanda, Mesut Ol kampanyası hakkında da bilgi verdi.

MESUT OL KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Ol kampanyası ile ilgili olarak, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.

MESUT OL KAMPANYASI NE KADAR, KAÇ TL?

Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'un çağrısının ardından Mesut Ol kampanyasına SMS göndermek için harekete geçerken kulübün resmi internet sitesinde yoğunluktan dolayı erişim problemleri yaşandı. Peki, Mesut Ol kampanyası SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Mesut Ol kampanyası nasıl katılınır?

Detaylar şu şekilde;