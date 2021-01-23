Fenerbahçe'den 'Mesut Ol' kampanyası! Mesut Ol kampanyası nedir, SMS ücreti ne kadar ve kaç TL?

Mesut Özil transferi ile büyük ses getiren Fenerbahçe, 'Fener Ol' kampanyasının devamı olarak 'Mesut Ol' kampanyasını duyurdu. Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başka Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninin salı veya çarşamba günü olacağını duyurdu. Ali Koç aynı zamanda, Mesut Ol kampanyası hakkında da bilgi verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Ol kampanyası ile ilgili olarak, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.
Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'un çağrısının ardından Mesut Ol kampanyasına SMS göndermek için harekete geçerken kulübün resmi internet sitesinde yoğunluktan dolayı erişim problemleri yaşandı. Peki, Mesut Ol kampanyası SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Mesut Ol kampanyası nasıl katılınır?
Detaylar şu şekilde;
RESMİ SİTE ÇÖKTÜ
"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. 35 bin SMS karşılığında 700 bin TL civarında bir gelir elde edildiği tahmin ediliyor.
Yoğunluk nedeniyle Fenerbahçe'nin resmi sitesine erişilemiyor.
MESUT OL KAMPANYASI NEDİR?
Mesut Özil transferiyle birlikte büyük bir mali yükün altına giren Fenerbahçe, 'Mesut OL' kampanyasıyla birlikte kulübe gelir sağlamayı planlıyor. Daha önce 'Fener OL' şeklinde olan bu kampanya, büyük gelir sağlamış ve başarılı olmuştu.
'Mesut OL' kampanyasına katılmak için 1907'ye MESUTOL yazarak SMS gönderebilirsiniz.
"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı açıklandı. Bu da yaklaşık 700 bin TL gelir elde edildiği anlamına geliyor.
Kampanyaya kredi kartı ile destek sağlamak için aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza kopyalayınız.
https://www.fenerbahce.org/taraftar/destek/kredi-karti-ile-odeme
MESUT OL KAMPANYASI SMS ÜCRETİ NE KADAR? KAÇ TL?
'Fener OL' kampanyasının SMS ücreti, 20 TL olarak belirlenmişti. 'Mesut OL' kampanyasında ise yine aynı şekilde 20 TL SMS bedeli olması bekleniyor.