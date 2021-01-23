Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den 'Mesut Ol' kampanyası! Mesut Ol kampanyası nedir, SMS ücreti ne kadar ve kaç TL?

Fenerbahçe'den 'Mesut Ol' kampanyası! nedir, SMS ücreti ne kadar ve kaç TL?

İlk olarak 'Fener Ol' kampanyası başlatan Fenerbahçe, transferinin ardından 'Mesut Ol' kampanyası başlattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından duyurulurken kısa sürede sarı lacivertliler taraflar büyük ilgi gösterdi. Bu noktada, Mesut Ol kampanyası katılım ve SMS ücreti de merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un duyurduğu Mesut Ol kampanyası nedir, SMS ücreti ne kadar ve kaç TL? Mesut Ol kampanyası katılım nasıl yapılır, kaç para? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 23.1.2021 16:09 ABONE OL
Fenerbahçe'den 'Mesut Ol' kampanyası! Mesut Ol kampanyası nedir, SMS ücreti ne kadar ve kaç TL?

Mesut Özil transferi ile büyük ses getiren Fenerbahçe, 'Fener Ol' kampanyasının devamı olarak 'Mesut Ol' kampanyasını duyurdu. Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başka Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreninin salı veya çarşamba günü olacağını duyurdu. Ali Koç aynı zamanda, Mesut Ol kampanyası hakkında da bilgi verdi.

MESUT OL KAMPANYASI NEDİR?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Ol kampanyası ile ilgili olarak, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." dedi.

MESUT OL KAMPANYASI NE KADAR, KAÇ TL?

Fenerbahçe taraftarları, Başkan Ali Koç'un çağrısının ardından Mesut Ol kampanyasına SMS göndermek için harekete geçerken kulübün resmi internet sitesinde yoğunluktan dolayı erişim problemleri yaşandı. Peki, Mesut Ol kampanyası SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Mesut Ol kampanyası nasıl katılınır?

Detaylar şu şekilde;

RESMİ SİTE ÇÖKTÜ

"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. 35 bin SMS karşılığında 700 bin TL civarında bir gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

Yoğunluk nedeniyle Fenerbahçe'nin resmi sitesine erişilemiyor.

MESUT OL KAMPANYASI NEDİR?

Mesut Özil transferiyle birlikte büyük bir mali yükün altına giren Fenerbahçe, 'Mesut OL' kampanyasıyla birlikte kulübe gelir sağlamayı planlıyor. Daha önce 'Fener OL' şeklinde olan bu kampanya, büyük gelir sağlamış ve başarılı olmuştu.

'Mesut OL' kampanyasına katılmak için 1907'ye MESUTOL yazarak SMS gönderebilirsiniz.

"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı açıklandı. Bu da yaklaşık 700 bin TL gelir elde edildiği anlamına geliyor.

Kampanyaya kredi kartı ile destek sağlamak için aşağıdaki bağlantıyı tarayıcınıza kopyalayınız.

https://www.fenerbahce.org/taraftar/destek/kredi-karti-ile-odeme

MESUT OL KAMPANYASI SMS ÜCRETİ NE KADAR? KAÇ TL?

'Fener OL' kampanyasının SMS ücreti, 20 TL olarak belirlenmişti. 'Mesut OL' kampanyasında ise yine aynı şekilde 20 TL SMS bedeli olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını üzdü! Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'den yeni kare!
MEB'den yüz yüze eğitim için son dakika adımı geldi! Tatil bazı sınıflar için uzadı!
Şeyma Subaşı milyarder sevgilisiyle paylaşmaya doyamıyor! Sürat teknesinde sarmaş dolaş hallerini yayınladı
Son dakika haberler: İstanbul'a bu hafta kar yağışı geri geliyor! Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için hava durumu ve kar uyarısı
Özcan Deniz diziden çıkarılacak mı?
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Toplum Bilimleri Kurulu üyesi İlhan'dan önemli açıklama
SON DAKİKA | Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak? İşte olası normalleşme adımları!
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesi: 23-24 Ocak 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri ile normalleşme planı!
Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya aşka geldi! Zeynep Özkaya'nın sevgilisiyle yıl dönümü paylaşımı olay oldu
Son dakika haberi | İstanbul dahil yurdun büyük bölümüne kar yağışı uyarısı: Meteoroloji tarih verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den 'Mesut Ol' kampanyası! Mesut Ol kampanyası nedir, SMS ücreti ne kadar ve kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA