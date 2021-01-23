Son dakika: Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması! Benim gözümde...

Erol Bulut Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ilk özel röportajını A Spor'a verdi. Bulut, Fenerbahçe'de oynatmak istediği futboldan, Emre Belözoğlu'na, hakemlerden Mesut Özil'e kadar pek çok konuda dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte Erol Bulut'un sözleri...



"Mesut Özil, benim gözümde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi10 numaralarından biridir. Kendisine yapılanlara sahada yanıt verecektir."



"Mesut Özil'in Karakteri de çok düzgün. O da geldiğinde bize katkı sağlayacaktır. Oyuncularımın birbirlerini iyi anlamaları gerekiyor. Öyle olduğunda işler çok daha kolay oluyor. Takım arkadaşını iyi tanıman gerekiyor."

