Son dakika: Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması! Benim gözümde...

Erol Bulut Fenerbahçe'nin başına geçtikten sonra ilk özel röportajını A Spor'a verdi. Bulut, Fenerbahçe'de oynatmak istediği futboldan, Emre Belözoğlu'na, hakemlerden Mesut Özil'e kadar pek çok konuda dikkat çekici ifadeler kullandı. İşte Erol Bulut'un sözleri...
"Mesut Özil, benim gözümde dünyanın gelmiş geçmiş en iyi10 numaralarından biridir. Kendisine yapılanlara sahada yanıt verecektir."
"Mesut Özil'in Karakteri de çok düzgün. O da geldiğinde bize katkı sağlayacaktır. Oyuncularımın birbirlerini iyi anlamaları gerekiyor. Öyle olduğunda işler çok daha kolay oluyor. Takım arkadaşını iyi tanıman gerekiyor."
"Bize gelmeden önce karantinadan dolayı 10-15 gündür idman yapmadı. Ön çalışması olacak, antrenmanlarını yapacak. 1 hafta 10 gün içerisinde bir seviyeye gelir. En kısa sürede aramızda olmasını istiyoruz. Sonuçta Mesut'u getirdik ve yararlanmak istiyoruz."
"Mesut'a İngiltere ve Almanya'da yapılan yanlışlara Fenerbahçe takımı olarak sahada cevap vereceğiz."
"Mesut bizim şu anki sistemimiz üzerinde yerini en iyi şekilde alacaktır. Takım arkadaşlarının ona yardımcı olması gerekiyor."
"Zaman zaman oyun içinde sistem değiştiriyoruz. Oyunuma bakıldığında hücumda 4-3-3'e dönüyor. Sezon başında düşüncem önde baskıydı, gerçekleştiremeyince topun arkasına geçmeye başladık."
"Bizim sadece 'Caner orta yapsın, gidelim gol atalım' diye bir felsefemiz yok."
"Malatya'da oynattığım futbol, Alanya'da oynattığım futbol, Fenerbahçe'de oynatmak istediğim futbol arasında farklılıklar var. Elinizdeki malzemeye göre de hareket etmeniz gerekiyor. Üç takımda da başta defans anlamında önem veriyoruz."
"Ben defansa çok önem veriyorum. Şu an 22 gol yemişiz, bence biraz fazla. Defans anlayışı, ligin başında tam istediğimiz anlamda gerçekleştiremiyorduk, son haftalarda daha iyi gidiyor."
"Sezon başında düşüncem topu hızlı kazanıp, rakip kaleye hızlı gitmekti. Bu tam aklımdaki gibi gitmedi. Sonra rakibe topu verip, sıkıştırıp, kazanarak kaleye gitme kararı aldık, o iyi bir görüntü çizdi. 6 maçın 5'ini kazandık."
"Her eleştiriye açığım. Hatalarımız elbette oluyor. Hatalarımızı en kısa sürede toparlamaya çalışıyoruz. Sistem her maçta değişebiliyor. Hedefimiz Avrupa'ya çıktığımızda Fenerbahçe'yi büyük başarılara taşımak."
"Hakemlerle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Hatalar oluyor, o hataları minimuma düşürmemiz gerekiyor. Bazen Premier Lig seviyesinde sertliğe izin veriliyor, bazen de basketboldaki gibi en ufak dokunuşa faul veriliyor. Standardı tutturamadık."
"Emre ile aramızda hiçbir zaman sorun olmadı. Beraber Fenerbahçe'ye en iyisini katmaya çalışıyoruz."