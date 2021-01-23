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Son dakika: 'tan Kahveci açıklaması!

Son dakika transfer haberi... 'in 21. haftasında , sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , son günlerde transferde adı ile anılan Kahveci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.1.2021 21:59 Son Güncelleme: 23.1.2021 22:00 ABONE OL
Son dakika: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, son günlerde transferde adı Galatasaray ile anılan İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "İrfan Can ile ilgili teklifleri tabii ki yönetimimiz değerlendirecektir" diyen Okan Buruk, "Kulüp çıkarları için olumlu bir teklif gelirse kulüp bunu değerlendirecektir. Edin Visca'nın olmaması, Chadli'nin olmaması, Giuliano'nun olmaması. Hücum hattında zaten eksiğiz. İrfan Can'la ilgili düşünce olursa, yönetimimiz karar verecek. Şu anda her şeyin yakın olduğunu da söyleyemeyiz. En doğru kararı yönetim verecektir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci açıklaması!
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