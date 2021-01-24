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Fenerbahçe'nin konuğu ! Szalai forma giyecek mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının son maçında Hes Kablo 'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem düdük çalacak. Yeni transfer , 'un şans vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 10:39 ABONE OL
Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Szalai forma giyecek mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında yarın (25 Ocak) Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisinin ardından son karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ilk devrenin son müsabakasını kayıpsız geçmek istiyor. Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya lider Beşiktaş'ın 2 puan arkasında 39 puanla ikinci sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlığı devam eden Gökhan Gönül'ün de oynaması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşma öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor.

SZALAİ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Attila Szalai, Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda yer alacak. Takımla bir süredir idmanlara çıkan genç stoper, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

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Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! Szalai forma giyecek mi?
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