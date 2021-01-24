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'ya yeni transferden kötü haber! idmanda sakatlandı

Son dakika... ekiplerinden 'ya yeni transferi 'dan kötü haber geldi. 'den kiralanan deneyimli kaleci henüz maça çıkmadan sakatlandı. Havuz idmanı esnasında sakatlanan İngiliz kalecinin tedavisine başlandı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 14:36 ABONE OL
Kasımpaşa'ya yeni transferden kötü haber! Danny Drinkwater idmanda sakatlandı

Kasımpaşa'nın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Drinkwater, maça çıkmadan sakatlandı. Havuz antrenmanı sırasında sakatlandığı öğrenilen başarılı oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Kasımpaşa'nın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den kiralık olarak renklerine bağladığı Danny Drinkwater, lacivert-beyazlı takımdaki ilk günlerinde sakatlık şoku yaşadı.

Henüz herhangi bir müsabakada görev almayan İngiliz oyuncu, Kasımpaşa'da antrenmanlara başlamasının ardından havuz çalışması sırasında sakatlık geçirdi. 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, sağlık ekibinin de oyuncuyu Sivasspor maçına yetiştirmek için ekstra çaba sarf ettiği dile getirildi.

Deneyimli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına kadar iyileşmesi durumunda oyuna sonradan dahil olarak süre alması bekleniyor.

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Kasımpaşa'ya yeni transferden kötü haber! Danny Drinkwater idmanda sakatlandı
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