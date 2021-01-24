Kasımpaşa'ya yeni transferden kötü haber! Danny Drinkwater idmanda sakatlandı

Henüz herhangi bir müsabakada görev almayan İngiliz oyuncu, Kasımpaşa'da antrenmanlara başlamasının ardından havuz çalışması sırasında sakatlık geçirdi. 30 yaşındaki futbolcunun tedavisine başlandığı öğrenilirken, sağlık ekibinin de oyuncuyu Sivasspor maçına yetiştirmek için ekstra çaba sarf ettiği dile getirildi.



Deneyimli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına kadar iyileşmesi durumunda oyuna sonradan dahil olarak süre alması bekleniyor.

