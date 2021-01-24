Son dakika: Beşiktaş'tan Hulk'a 3 milyon euro'luk teklif! İşte yıldız ismin istediği maaş...

Beşiktaş, Hulk'un 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro net maaş ve bonuslu sözleşme isteğine karşılık; 3 milyon euro net maaş ve 200 bin euro şampiyonluk primi, Avrupa'ya katılım, maç başı ve gol bonusu önermişti.