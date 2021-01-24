Son dakika: Beşiktaş'tan Hulk'a 3 milyon euro'luk teklif! İşte yıldız ismin istediği maaş...

Beşiktaş, Hulk'un 1.5 yıllığına 4.5 milyon euro net maaş ve bonuslu sözleşme isteğine karşılık; 3 milyon euro net maaş ve 200 bin euro şampiyonluk primi, Avrupa'ya katılım, maç başı ve gol bonusu önermişti.
Yönetim, takım harcama limitlerindeki şartlar gereği maksimum teklifin bu olduğunu daha fazla artırmayacaklarını Hulk'a iletti.
Kartal, teklife olumsuz yanıt alması halinde alternatif isimlere yönelecek. Ailesiyle birlikte Brezilya'da bulunan golcü futbolcuya ise her geçen gün yeni teklifler geliyor. Hulk, Beşiktaş'ın yanı sıra Türkiye'den Trabzonspor'un da gündeminde.
Ayrıca Porto, Atletico Mineiro ve Palmeiras Hulk için sıraya giren diğer kulüpler.
Brezilyalı golcüsü on olarak Çin'de Shanghai SIPG'de forma giymişti.
PEREIRA EL YAKTI
Beşiktaş'ın savunma hattına düşündüğü 24 yaşındaki stoper Leo Pereira için kulübü Flamengo yüksekten uçtu.
Neredeyse transfer bütçesine denk gelen 1 milyon euro civarındaki rakamı çok yüksek bulan siyah-beyazlılar, bu şartlarda
transferin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu belirterek Brezilya kulübünden indirim talebinde bulundu.