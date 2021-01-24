SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlar olan Mesut Özil'i transfer eden Fenerbahçe'den bir son dakika haberi daha geldi! İHA'nın aktardığı habere göre Fenerbahçe, Malili golcü Moussa Marega için kulübüyle temasa geçti. Marega'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe'de Ali Koç da geçtiğimiz günlerde gelen oyuncular olacağını altını çizmişti. Son dakika bilgisine göre bu isim Marega...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE, GALATASARAY'I YIKAN MAREGA'YI GETİRİYOR!

Fenerbahçe'de forvet transferi için yeni bir isim gündeme geldi. İHA'nın haberine göre sarı lacivertliler santrafor için Moussa Marega'yı düşünüyor.