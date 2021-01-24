Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega 'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Son dönemde transfer haberleri taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. bilgisine göre Fenerbahçe, yeni bir forvet almak için tüm şartları zorlayacak. Dünya yıldızı Mesut Özil'den sonra kanat oyuncusu Samuel Osayi için de kulübüyle anlaşmaya varan Fenerbahçe'deki sıradaki hedef golcü! Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta da Galatasaray'a gol atan , Fenerbahçe için en ciddi aday. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 24.1.2021 14:23 ABONE OL
SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlar olan Mesut Özil'i transfer eden 'den bir haberi daha geldi! İHA'nın aktardığı habere göre Fenerbahçe, Malili golcü için kulübüyle temasa geçti. Marega'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Fenerbahçe'de Ali Koç da geçtiğimiz günlerde gelen oyuncular olacağını altını çizmişti. Son dakika bilgisine göre bu isim Marega...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE, GALATASARAY'I YIKAN MAREGA'YI GETİRİYOR!

Fenerbahçe'de forvet transferi için yeni bir isim gündeme geldi. İHA'nın haberine göre sarı lacivertliler santrafor için Moussa Marega'yı düşünüyor.

SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Forvet takviyesi için harekete geçen 'nin, sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı.

Moussa Marega, üç sezon önce Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile aynı grupta olduğu dönemde hem Portekiz'deki maçta hem de İstanbul'daki maçta Galatasaray filelerini sarsmıştı...

SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega'yı gündemine aldı.

Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkanı Ali Koç, "Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe'nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz" değerlendirmesini yapmıştı.

SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Yaz dönemi için kolları şimdiden sıvayan 'de QPR formasını giyen Samuel Osayi ile gelecek sezon için anlaşmış ve önemli bir adım atılmıştı. Sarı-lacivertliler, forvet içinse Porto'nun Malili golcüsü 'yı bitirmek istiyor.

SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

PORTO İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAMIYOR

Sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu için menajerleriyle, sarı-lacivertli yetkililerin temasa geçtiği öğrenildi. Porto'nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar, İhlas Haber Ajansı'na özel değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, "Marega, Porto'nun ana forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak.

SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega'yı şimdi satmak istemiyor" dedi.

SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...

Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Malili golcü, 4 sezondur formasını giydiği Porto'da 168 maçta 69 gol kaydetti ve 32 asist yaptı.

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SON DAKİKA: Galatasaray'ı yıkan golcü Marega Fenerbahçe'ye geliyor! İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonu...
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