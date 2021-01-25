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- (Canlı anlatım)

'in 21. haftasında , sahasında 'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. - maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 25.1.2021 18:56 ABONE OL
Alanyaspor - Ankaragücü Canlı anlatım

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Alanyaspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN...

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Badji

CANLI SKOR | ALANYASPOR 0-0 ANKARAGÜCÜ

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Alanyaspor - Ankaragücü (Canlı anlatım)
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