Alanyaspor - Ankaragücü (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.
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İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar
Ankaragücü: Korcan, Ali Kaan, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Lukasik, Endri, Saba, Paintsil, Badji
CANLI SKOR | ALANYASPOR 0-0 ANKARAGÜCÜ