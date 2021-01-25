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Sokratis Olympiakos'a imza attı

Bir dönem 'nin de gündemine gelen Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos'un yeni adresi belli oldu. İngiltere Premier Lig ekibi 'den ayrılan deneyimli savunmacı Olympiakos'a imza attı.

AA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 23:08 ABONE OL
Sokratis Olympiakos'a imza attı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den ayrılan Yunan futbolcu Sokratis Papastathopoulos, ülkesinin Olympiakos takımına transfer oldu.

Olympiakos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Ülkesinde AEK, İtalya'da Genoa, Milan, Almanya'da Werder Bremen ve Borussia Dortmund formaları giyen Sokratis, 2018'de Arsenal'a transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği öne sürülen Sokratis, Arsenal kariyerinde 69 maça çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

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Sokratis Olympiakos'a imza attı
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