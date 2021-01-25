Son dakika: Fenerbahçe Mesut Özil'in maaşını açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertli takımın kadrosuna katarak son yılların en büyük transfer bombasını patlattığı Mesut Özil transferi, Çarşamba günü resmiyete dökülüyor. Yıldız futbolcu, 27 Ocak günü kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe, imza töreninin düzenleneceği günü sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda, "Yeni transferimiz Mesut Özil'in imza töreni 27 Ocak Çarşamba günü saat 15:00'te, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.



MALİYETİ BELLİ OLDU!



Fenerbahçe'den Mesut Özil'in maliyetine dair KAP'a bir açıklama geldi. Sarı lacivertli takım, transferden dolayı Arsenal'e herhangi bir ödeme yapılmayacağını ancak sportif başarılara göre azami 1 milyon 750 bin Euro'ya kadar ilerleyen süreçlerde ödeme yapılabileceğini belirtti. Sarı lacivertli takım KAP'a yaptığı açıklamada, Mesut Özil'e bu sezon için ödeme yapılmayacağını takip eden 3 sezonda ise her sezon 3 milyon Euro net maaş alacağını duyurdu. Yıldız ismin 3 sezonda alacağı toplam imza parası ise 550 bin Euro.