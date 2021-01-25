Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

: Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? 'dan transfer operasyonu...

'dan transfer haberleri peş peşe geliyor! Sarı kırmızılılar, zorlu Malatya deplasmanından üç puanla döndü. Bu gelişme camiada moralleri yerine getirdi. Halil Dervişoğlu ve Onyekuru transferlerinin de gün içinde açıklanması bekleniyor. Merakla beklenen transferinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray, İrfan Can Kahveci için teklifini 1 milyon € arttırmıştı. Yıldız futbolcu için sponsor görüşmelerinin de olumlu ilerlediği kaydedildi. Transferle ilgili flaş bir iddia daha gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 10:40 Son Güncelleme: 25.1.2021 10:55 ABONE OL
Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

... 'da transfer hareketı dolu dizgin devam ediyor. transferiyle ilgili bomba bir iddia ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için teklifini arttıran Galatasaray, 4.5 milyon €'nun üstüne 1 milyon € daha ekledi. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferini özellikle istiyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa final maçının ardından transfer açıklanabilir...

SON DAKİKA: İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ SÜPER KUPA FİNALİNDEN SONRA AÇIKLANABİLİR!

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi transferdeki en önemli detay olarak dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar İrfan Can için teklifini arttırdı.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Başakşehir, 'ın bonservisin yüzde 50'si için 4.5 milyon € ve sonraki satıştan yarı yarıya pay önerisini geri çevirdi. Sarı kırmızılı yönetim bunun üzerine rakamı 5.5 milon €'ya çıkardı. G.Saray, İrfan Can için Medipol Başakşehir'e yaptığı teklife 1 milyon Euro daha ekledi.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Çarşamba günü Başakşehir Yönetimi ile Fatih Terim Stadı'nda masaya oturan , 'nin bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro ve oyuncunun sonraki satışından yarı yarıya pay önermişti. Ancak bu teklife olumlu yanıt alamayan sarı-kırmızılı kulüp, İrfan Can için ayırdığı transfer bütçesine 1 milyon Euro daha ekledi.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

, cephesi yüzde 50 bonservisine düşündüğü 5.5 milyon Euro ile Başakşehir'in kapısını bir kez daha çalacak.

İRFAN CAN İÇİN BAŞKA FORMÜLLER DE VAR

Sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro seviyesinde ısrarcı olan turuncu-lacivertli kulübün inadını kırmaya çalışıyor. Eğer 5.5 milyon Euro'luk teklif de kabul görmezse, zorunlu satın alma opsiyonlu formüller devreye sokulacak.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

'a gelmeyi çok isteyen İrfan Can'ın sarı-kırmızılı kulübe yıllık ücret konusunda sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Medipol Başakşehir'de 1 milyon Euro'ya yakın kazanıyor.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Fanatik Gazetesi'nin ahberine göre sponsor görüşmeleri de olumlu sürüyor!

Cengiz ve kurmayları bu hafta içerisinde bir kez daha Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile biraraya gelecek. Transfer için sponsorlarla yapılan görüşmeler olumlu seyrederken, cephesi, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlarını zorlayacak.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

ile 'ın anlaştığı Başakşehir ile de ufak pürüzlerin kaldığı Trabzonspor ile Başakşehir'in oynayacağı Süper Kupa final maçının ardından imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında...

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

SON DAKİKA: GALATASARAY İÇİN FERRO İDDİASI!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren , bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar için bu kez Portekiz'den önemli bir iddia geldi.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Ülkenin önemli gazetelerinden Record, Cimbom'un kadrosuna katmaya hazırlandığı yeni oyuncuyu yazdı. Haberde; 'ın Benfica forması giyen Ferro ile uzun süredir ilgilendiği ve imza attırmaya hazırlandığı belirtildi.

Portekiz takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin İstanbul'a gelmeye hazır olduğu da kaydedildi.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

TEKNİK VE GÜÇLÜ

1.92 boyundaki Ferro, güçlü fiziğinin yanı sıra teknik kapasitesiyle de öne çıkıyor. Savunmadan top çıkaran Portekizli oyuncunun olumlu pas yüzdesi istatistiklere de yansıyor. Genç futbolcunun güçlü fiziğine rağmen hızı da önemli özellikleri arasında yer alıyor.

İLK TERCİH KİRALIK

'ın Portekiz Milli Takımı'nın da gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Ferro transferinde ilk tercihi kiralamak olacak.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

23 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki satıştan da Benfica'ya yüzde vermeyi planlıyor.

Benfica ile 64 maça çıkan Ferro, bu maçlarda 4 de gol attı. Portekiz'in alt gruplardaki tüm milli takımlarında oynayan 23 yaşındaki stoper, kariyerinde 1 kez kırmızı kart gördü.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

"ZAZA İMZA ATMADAN DİAGNE'Yİ GÖNDERMEYİN!"

Sezona ileri uçta Falcao ile başlayan, Kolombiyalı golcü sakatlanınca Diagne'yi kullanan 'da Oğulcan'dan sonra Babel forvet oynamaya başladı. Halil Dervişoğlu'nu kulübe için kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, ilk 11'ine forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Simone Zaza'da son görüşmeler yapılırken, Diagne'nin durumu belirsizliğini koruyor. West Bromwich'in talip olduğu Diagne'ye Fatih Terim'den şartlı izin geldi. Terim, yönetimden forvet takviyesi yapılmadan Senegalli golcünün satılmamasını istedi.İkinci bir Gomis krizi ile karşılaşmak istemeyen sarı-kırmızılılar önce Diagne'yi elden çıkarıp sonra 9 numara transferi yapmaya çalışacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Şarkıcı Tuğba Özerk Neslihan Atagül'e seslendi: Bu hastalıkla 12 yıldır boğuşuyorum... Tuğba Özerk sözleri ile yürekleri burktu
Son Dakika Haberi: Hastalıkla boğuşan Neslihan Atagül'den yeni kare! Neslihan Atagül'ün son hali hayranlarını çok üzdü!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi Moussa Marega! Galatasaray'ı yıkan golcü Fener'e geliyor
Son dakika: İbrahim Tatlıses’e suikast girişiminde 13 yıllık sır mektup ortaya çıktı! İbrahim Tatlıses'i yağmalamak istemişler...
Son dakika: Zayıflamak uğruna ölümden dönen Seren Serengil'den açıklama geldi: Tedavi işe yaradı üç kilo aldım...
Son dakika: Ankara kaçırılan gemi mürettebatı için seferber oldu
Son dakika | Başkan Erdoğan talimat verdi: Fiyatlar düşecek
Son dakika: Bir baba iki DNA! Boşanan çift raporu görünce şoka uğradı
Başkan Erdoğan'dan son dakika: Korsanların saldırısına uğrayan gemi kaptanı ile yeni bir görüştürme gerçekleştirdi!
Son dakika: Trabzonspor'da transfer harekatı! Edin Visca ve Rose...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA