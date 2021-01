Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Son dakika... Galatasaray'da transfer hareketı dolu dizgin devam ediyor. İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili bomba bir iddia ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için teklifini arttıran Galatasaray, 4.5 milyon €'nun üstüne 1 milyon € daha ekledi. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferini özellikle istiyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa final maçının ardından transfer açıklanabilir...

SON DAKİKA: İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ SÜPER KUPA FİNALİNDEN SONRA AÇIKLANABİLİR!

İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi transferdeki en önemli detay olarak dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar İrfan Can için teklifini arttırdı.