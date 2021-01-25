Son dakika: İrfan Can Kahveci Süper Kupa finalinden sonra geliyor mu? Galatasaray'dan transfer operasyonu...

Son dakika... Galatasaray'da transfer hareketı dolu dizgin devam ediyor. İrfan Can Kahveci transferiyle ilgili bomba bir iddia ortaya çıktı! İrfan Can Kahveci için teklifini arttıran Galatasaray, 4.5 milyon €'nun üstüne 1 milyon € daha ekledi. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, İrfan Can Kahveci transferini özellikle istiyor. Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa final maçının ardından transfer açıklanabilir...
SON DAKİKA: İRFAN CAN KAHVECİ TRANSFERİ SÜPER KUPA FİNALİNDEN SONRA AÇIKLANABİLİR!
İrfan Can Kahveci'nin Galatasaray'da forma giymek istemesi transferdeki en önemli detay olarak dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar İrfan Can için teklifini arttırdı.
Başakşehir, Galatasaray'ın bonservisin yüzde 50'si için 4.5 milyon € ve sonraki satıştan yarı yarıya pay önerisini geri çevirdi. Sarı kırmızılı yönetim bunun üzerine rakamı 5.5 milon €'ya çıkardı. G.Saray, İrfan Can için Medipol Başakşehir'e yaptığı teklife 1 milyon Euro daha ekledi.
Çarşamba günü Başakşehir Yönetimi ile Fatih Terim Stadı'nda masaya oturan Galatasaray, İrfan Can Kahveci'nin bonservisinin yüzde 50'sine 4.5 milyon Euro ve oyuncunun sonraki satışından yarı yarıya pay önermişti. Ancak bu teklife olumlu yanıt alamayan sarı-kırmızılı kulüp, İrfan Can için ayırdığı transfer bütçesine 1 milyon Euro daha ekledi.
Galatasaray, cephesi yüzde 50 bonservisine düşündüğü 5.5 milyon Euro ile Başakşehir'in kapısını bir kez daha çalacak.
İRFAN CAN İÇİN BAŞKA FORMÜLLER DE VAR
Sarı-kırmızılılar 10 milyon Euro seviyesinde ısrarcı olan turuncu-lacivertli kulübün inadını kırmaya çalışıyor. Eğer 5.5 milyon Euro'luk teklif de kabul görmezse, zorunlu satın alma opsiyonlu formüller devreye sokulacak.
Galatasaray'a gelmeyi çok isteyen İrfan Can'ın sarı-kırmızılı kulübe yıllık ücret konusunda sıkıntı çıkarmayacağı öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Medipol Başakşehir'de 1 milyon Euro'ya yakın kazanıyor.
Fanatik Gazetesi'nin ahberine göre sponsor görüşmeleri de olumlu sürüyor!
Cengiz ve kurmayları bu hafta içerisinde bir kez daha Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile biraraya gelecek. Transfer için sponsorlarla yapılan görüşmeler olumlu seyrederken, Galatasaray cephesi, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcu için tüm imkanlarını zorlayacak.
İrfan Can Kahveci ile Galatasaray'ın anlaştığı Başakşehir ile de ufak pürüzlerin kaldığı Trabzonspor ile Başakşehir'in oynayacağı Süper Kupa final maçının ardından imzaların atılacağı gelen bilgiler arasında...
SON DAKİKA: GALATASARAY İÇİN FERRO İDDİASI!
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, bir taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Listesinde yerli-yabancı birçok isim bulunan sarı-kırmızılılar için bu kez Portekiz'den önemli bir iddia geldi.
Ülkenin önemli gazetelerinden Record, Cimbom'un kadrosuna katmaya hazırlandığı yeni oyuncuyu yazdı. Haberde; Galatasaray'ın Benfica forması giyen Ferro ile uzun süredir ilgilendiği ve imza attırmaya hazırlandığı belirtildi.
Portekiz takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki stoperin İstanbul'a gelmeye hazır olduğu da kaydedildi.
Önceki sezonların aksine bu sezon Benfica'da fazla forma şansı bulamayan Ferro, kısa süre içinde imza için İstanbul'a gelebileceği ileri sürüldü.
Güçlü fiziği ile dikkat çeken Portekizli yıldız, 1.92'lik boyuyla da hava toplarında hücum oyuncularına karşı avantaj sağlıyor. G.Saray scout ekibinin belirlediği isimlerin başında gelen Ferro'nun Benfica ile son dönemde sorun yaşadığı da belirtiliyor.
TEKNİK VE GÜÇLÜ
1.92 boyundaki Ferro, güçlü fiziğinin yanı sıra teknik kapasitesiyle de öne çıkıyor. Savunmadan top çıkaran Portekizli oyuncunun olumlu pas yüzdesi istatistiklere de yansıyor. Genç futbolcunun güçlü fiziğine rağmen hızı da önemli özellikleri arasında yer alıyor.
İLK TERCİH KİRALIK
Galatasaray'ın Portekiz Milli Takımı'nın da gelecekteki yıldızları arasında gösterilen Ferro transferinde ilk tercihi kiralamak olacak.
23 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki satıştan da Benfica'ya yüzde vermeyi planlıyor.
Benfica ile 64 maça çıkan Ferro, bu maçlarda 4 de gol attı. Portekiz'in alt gruplardaki tüm milli takımlarında oynayan 23 yaşındaki stoper, kariyerinde 1 kez kırmızı kart gördü.
"ZAZA İMZA ATMADAN DİAGNE'Yİ GÖNDERMEYİN!"
Sezona ileri uçta Falcao ile başlayan, Kolombiyalı golcü sakatlanınca Diagne'yi kullanan Galatasaray'da Oğulcan'dan sonra Babel forvet oynamaya başladı. Halil Dervişoğlu'nu kulübe için kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, ilk 11'ine forvet takviyesi yapmayı planlıyor.
Simone Zaza'da son görüşmeler yapılırken, Diagne'nin durumu belirsizliğini koruyor. West Bromwich'in talip olduğu Diagne'ye Fatih Terim'den şartlı izin geldi. Terim, yönetimden forvet takviyesi yapılmadan Senegalli golcünün satılmamasını istedi.İkinci bir Gomis krizi ile karşılaşmak istemeyen sarı-kırmızılılar önce Diagne'yi elden çıkarıp sonra 9 numara transferi yapmaya çalışacak.