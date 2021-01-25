SON DAKİKA: Lider Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılıyor! Sabah.com.tr Özel...

SERGEN YALÇIN'IN DAHA ÖNCE YAPTIĞI SÖZLEŞME YENİLEME AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir grafik sergileyen ve takıma ivme kazandıran Yalçın, sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. Deneyimli teknik adama daha önce Konyaspor ve Gaziantep yenilgileri sonrası "Sözleşmeni yenileyeyim" teklifi yapan yönetim, "Önce takımı toparlayalım, önümüzü görelim sözleşme kolay" yanıtı almıştı.