Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Lider Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılıyor! Sabah.com.tr Özel...

SON DAKİKA: Lider 'ta 'ın sözleşmesi uzatılıyor! Sabah.com.tr Özel...

Lider 'tan son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş'ta 'ın sözleşmesi uzatılıyor. Geçen sene Ocak ayında takımın başına geçen Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sergen Yalçın'ın maaşında iyileştirme yapılarak, sözleşmesi uzatılacak...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 25.1.2021 12:18 Son Güncelleme: 25.1.2021 12:28 ABONE OL
SON DAKİKA: Lider Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılıyor! Sabah.com.tr Özel...

Son dakika haberi... Dün akşam geriye düştüğü maçta Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerinde. Geçen sezon Ocak ayında Abdullah Avcı'nın yerine Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SERGEN YALÇIN'IN DAHA ÖNCE YAPTIĞI SÖZLEŞME YENİLEME AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir grafik sergileyen ve takıma ivme kazandıran Yalçın, sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. Deneyimli teknik adama daha önce Konyaspor ve Gaziantep yenilgileri sonrası "Sözleşmeni yenileyeyim" teklifi yapan yönetim, "Önce takımı toparlayalım, önümüzü görelim sözleşme kolay" yanıtı almıştı.

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SON DAKİKA: Lider Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın sözleşmesi uzatılıyor! Sabah.com.tr Özel...
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