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Son dakika: Teknik Direktörü 'yı istiyor

Son dakika transfer haberleri... Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, teknik direktör 'nın raporu doğrultusunda Medipol 'den eski öğrencisi 'yı istediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 17:15 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Edin Visca'yı istiyor

Trabzonspor'da transfer çalışmalarında odak noktası ofansif orta saha ve forvet transferine yönelirken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski öğrencisi Edin Visca'yı istemesi yeni bir heyecana neden oldu.

Trabzonspor'u ligde üst sıralara doğru tırmanışa geçiren teknik direktör Abdullah Avcı, yönetim kurulundan transfer beklentilerine devam ediyor. Tecrübeli teknik adamın en çok istediği isimlerden bir tanesinin de eski öğrencisi Edin Visca olduğu öğrenildi.

Ligde sıkıntılı günler geçiren ve bu nedenle kadrosunda revizyona gitmesi beklenen Başakşehir kulübünün Edin Visca'yı satma düşüncesi olduğu ancak beklentisinin ise oldukça yüksek olduğu ifade edildi. Bordo-mavili yöneticilerin ise ligde takıma önemli bir ivme kazandıran Abdullah Avcı'nın bu isteğini geri çevirmek istemediği ve Başakşehir kulübü ile resmi bir görüşme yapma düşüncelerinin olduğu öğrenildi. Bu arada Edin Visca'nın da Trabzonspor'a gelme fikrine oldukça sıcak baktığı da ifade edildi.

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Son dakika: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Edin Visca'yı istiyor
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