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'de Tuchel dönemi resmen başladı!

ile yollarını ayıran 'nin yeni teknik direktörü oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Alman hocayla 1.5 yıllık anlaşma sağlandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 22:15 ABONE OL
Chelsea'de Tuchel dönemi resmen başladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Alman teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Londra temsilci, son dönemde alınan sonuçların kulüp beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Frank Lampard'ın görevine son vermişti. Kariyerinde Augsburg II, Mainz 05 ve Borussia Dortmund takımlarını çalıştıran Tuchel, 2018 yılında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in başına geçmişti.

Alman teknik adam yönetimindeki PSG, iki kez Ligue 1, birer kez Fransa Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmişti.

Paris ekibi, geçen ay Tuchel ile yollarını ayırmıştı.

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Chelsea'de Tuchel dönemi resmen başladı!
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