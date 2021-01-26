Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek

'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek

'nin 'nin takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız 'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

AA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 13:28 ABONE OL
Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek.

Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başlayacak.

İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu.

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte koronavirüste normalleşme ve rahatlama takvimi
Çift DNA olayından son dakika haberi: Bir baba 2 DNA taşıyan çocukların annesi konuştu
Ümit Erdim kendini öyle görünce şoke oldu!
Son dakika haberleri: Zayıflamak uğruna ölümden dönen Seren Serengil'den yeni açıklama geldi: Tedavi işe yaradı üç kilo aldım...
Taze anne Ceyda Ateş'in aile pozu sosyal medyayı salladı! Ceyda Ateş'in kızı 2 aylık oldu
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta mutlu son! Transfer bitti...
SON DAKİKA: CHP'deki tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi! CHP'li başkan tecavüz etti, genel merkez örtbas!..
Son dakika: Neslihan Atagül'ün videosunda dikkat çeken detay! "Gördüğünüz gibi fena sayılmam" dedi ama...
Furkan Duman yaşadıklarını SABAH’a anlattı: Türkiye'den uçak gelince Hollandalı doktorlar şoke oldu
Son dakika: Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu'ndan eski eşi hakkında şoke eden 'taciz' iddiası! "Diri diri mezara girdim"
ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil'in imza töreni yarın gerçekleştirilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA