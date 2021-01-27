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performansıyla göz doldurdu! EURO 2021'in ardından...

ilk maçında ortaya koyduğu performansla herkesin dikkatini çekti. Kayserispor maçında hem havadan hem de yerden rakiplerine geçit vermeyen Szalai'den memnun olduğunu belirten teknik heyet, Szalai'nin bu noktada çok önemli bir transfer olduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 09:17 ABONE OL
Attila Szalai performansıyla göz doldurdu! EURO 2021'in ardından...

İlk maçında ortaya koyduğu performansla göze giren Attila Szalai için herkes aynı görüşte: "F.Bahçe'de çok kalmaz, rekor bonservisle gider." Daha önceki senelerde stoper transferinden olumlu sonuçlar alamayan Fenerbahçe, bu kez Attila Szalai ile doğru bir hamle yaptı.

Kayseri karşısında ilk kez F.Bahçe forması giyen Attila Szalai, performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 23 yaşındaki stoperin ilk maçında hiç yabancılık çekmemesi alkış aldı. Macar savunmacının oyunu pasla başlatmasının orta alan futbolcularını rahatlattığı ve takımın pas kalitesinin arttığını belirten teknik heyet, "Topun hızı arttıkça takımın kalitesi artıyor. Szalai bu noktada çok önemli bir transfer" ifadelerini kullandı. Spor otoriteleri, 4.5 yıllık imza atan Szalai'nin EURO 2021'in ardından rekor bir bonservisle Fenerbahçe'ye veda edebileceği görüşünde.

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Attila Szalai performansıyla göz doldurdu! EURO 2021'in ardından...
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