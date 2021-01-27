Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? TFF ile Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı

"Uzun seneler çalıştığım harika bir kulüp. Kurumsal ve oyun hafızası olan, oyuncu zenginliğine sahip bir takım. Geçen sezon da Okan hocayla beraber şampiyonluğu yakaladılar. Başakşehir ile karşılıklı birbirimize katkı sağladık ama bugün itibarıyla rakip olduk. Şahane bir kulüple, iyi bir futbol takımıyla bir maç oynayacağız. Trabzonspor da ülke tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Şampiyonluğu İstanbul'un dışına çıkardılar. Hem şampiyonluklar kazanmış hem de Türk futboluna oyuncular kazandırmış bir şehir. Eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7 kere kazandık. Süper Kupa adına geçince de 1 kere aldık. Yani toplamda 8 kere bu kupayı kazandık. Son 12 haftadır yaptığımız çıkışımızı, adım adım gelişen oyunumuzu bir kupa alarak devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu kupayı bugün 9. kez almak. Gelişen oyunumuz ile sonraki sonuçlara yardımcı olacak ve enerjimizi yükseltecek kupayı kaldırmak istiyoruz."

"(İRFAN CAN) BEN DE TALİP OLABİLİR MİYİM?"

Avcı, şaka yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu söyledi.

İrfan Can'ın sakat olduğunu yeni öğrendiğini belirten Abdullah Avcı, "İrfan'ın sakat olduğunu bilmiyordum. Transferde adı geçiyor. Bugün oynamayacaksa ben de talip olabilir miyim? Benim de emeğim var çocukta. Ben de talip olabilirim. Ancak bu işin esprisi. Çok değerli oyuncu." şeklinde konuştu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çok anısının olduğunu aktaran bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Okan hoca burada oynadı. Son senesini beraber geçirdik. Başakşehir yoğun bir Şampiyonlar Ligi sürecinden çıktı. Kimsenin sakatlanmadığı güzel bir final olması en büyük dileğimiz. Güzel anılarımızın olduğu bir stat. Yarın umarım finale yakışan bir müsabaka olur." diyerek sözlerini tamamladı.