Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda? TFF ile Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı yayın kanalı

TFF Süper Kupa final maçı hangi kanalda şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak merak eden futbolseverler Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor. İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı kazanmak ve müzesine götürmek isteyen her iki takımda mücadeleye hazır. Kıran kırana geçecek mücadeleyi kazanan taraf TFF Süper Kupa'nın bugün sahibi olacak. Futbolseverlerce TFF Süper Kupa final maçı hangi kanalda merak edilerek araştırılan Başakşehir Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? sorularına ilişkin detaylar şöyle;
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Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un bugün yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.
Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.
Medipol Başakşehir'de uzun süre görev yaptığını hatırlatan Avcı, bordo-mavili takımda da göreve gelmesinin ardından iyi bir çıkış yakaladıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Uzun seneler çalıştığım harika bir kulüp. Kurumsal ve oyun hafızası olan, oyuncu zenginliğine sahip bir takım. Geçen sezon da Okan hocayla beraber şampiyonluğu yakaladılar. Başakşehir ile karşılıklı birbirimize katkı sağladık ama bugün itibarıyla rakip olduk. Şahane bir kulüple, iyi bir futbol takımıyla bir maç oynayacağız. Trabzonspor da ülke tarihinin en önemli kulüplerinden biri. Şampiyonluğu İstanbul'un dışına çıkardılar. Hem şampiyonluklar kazanmış hem de Türk futboluna oyuncular kazandırmış bir şehir. Eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7 kere kazandık. Süper Kupa adına geçince de 1 kere aldık. Yani toplamda 8 kere bu kupayı kazandık. Son 12 haftadır yaptığımız çıkışımızı, adım adım gelişen oyunumuzu bir kupa alarak devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz bu kupayı bugün 9. kez almak. Gelişen oyunumuz ile sonraki sonuçlara yardımcı olacak ve enerjimizi yükseltecek kupayı kaldırmak istiyoruz."
Avcı, şaka yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu iddia edilen Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci'ye talip olduğunu söyledi.
İrfan Can'ın sakat olduğunu yeni öğrendiğini belirten Abdullah Avcı, "İrfan'ın sakat olduğunu bilmiyordum. Transferde adı geçiyor. Bugün oynamayacaksa ben de talip olabilir miyim? Benim de emeğim var çocukta. Ben de talip olabilirim. Ancak bu işin esprisi. Çok değerli oyuncu." şeklinde konuştu.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çok anısının olduğunu aktaran bordo-mavili takımın teknik direktörü, "Okan hoca burada oynadı. Son senesini beraber geçirdik. Başakşehir yoğun bir Şampiyonlar Ligi sürecinden çıktı. Kimsenin sakatlanmadığı güzel bir final olması en büyük dileğimiz. Güzel anılarımızın olduğu bir stat. Yarın umarım finale yakışan bir müsabaka olur." diyerek sözlerini tamamladı.
Toplantının başında yaklaşık 1 hafta önce ayak bileği kırılan Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerinde bulunan Buruk, "Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisi Türk futbolunun önemli değeri ve yetenekli çocuğu. Onun sakatlığı hepimizi çok üzdü. İnşallah en kısa zamanda yeniden sahalara döner ve aynı performansını gösterir." dedi.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yarışında Trabzonspor ile çekiştiklerini aktaran Okan Buruk, "Süper Kupa, iki takımın da alması için birçok sebep sayabiliriz. Geçen senenin iki başarılı takımıyız. Şampiyonluk yarışı içinde çok büyük mücadele verdik. Biz şampiyonluğu kazandık, Trabzonspor da Türkiye Kupası'nı aldı. Bu sezon da bunun Süper Kupa adında finalini oynuyoruz." ifadelerini kullandı.
Genç teknik adam, takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, "Rakibimiz gibi biz de kupayı kazanmak istiyoruz. Takım olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu maçın bizim için çıkış olacağını düşünüyoruz. Bugünkü sahaya çıkış amaçlarımızdan biri kupayı kazanmak ama takım olarak öz güvene ihtiyacımız var. Bunu, öz güveni yakalayacak kalitede oyuncularımız var. Kendilerine güveniyorum. Abdullah hoca çok değerli bir teknik adam, Trabzonspor iyi oyunculara sahip bir takım. Son haftalarda form grafiğini yükselten ve oyun olarak gelişen bir takım var." diye konuştu.
Süper Lig'deki birçok maçın kalite olarak düşük olduğunu belirten Okan Buruk, "Güzel bir karşılaşma olmasını diliyorum. Güzel karşılaşmaları özledik. Ligimizde oynanan maçların kalitesi istediğimiz gibi değil. Birçoğu bir takımın beklediği, diğer takımın atak yaptığı şekilde geçiyor. Bugün sahada en iyisini yapmaya çalışan iki kaliteli takım olacak. İnşallah taraftarlara güzel bir futbol seyrettirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Okan Buruk, bugünkü müsabakada 7-8 oyuncusundan yararlanamayacaklarını kaydetti.
Son dönemde Türkiye'deki statlarda zemin sıkıntısı yaşandığını anlatan Buruk, "Bugün iki takım için artı yanı güzel zeminde oynayacağız. Zeminlerin çok bozulduğu bir sene yaşıyoruz. Oyuncularımın kalitesine güveniyorum. Hedeflerine ulaşmak için en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Takım olarak artılarımız bu. Tabii ki önemli eksiklerimiz var. Sezon başından beri büyük sakatlıklar geçirdik. Bugün 7-8 oyuncumuz forma giyemeyecek ama sonuçta sahaya 11 kişiyle çıkacağız. Çıktığımız 11 ile en iyisini yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.
"FUTBOLDA HER OYUNCU ALINACAK DURUMDA"
Okan Buruk, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcular İrfan Can Kahveci ile ilgili gelen sorulardan yorulduğunu söyledi.
Son lig maçında sakatlanan İrfan Can'ın yakında çalışmalara başlayacağını belirten Buruk, "İrfan Can'ın son maçta sakatlanması bizi üzdü. Bugün yapılan kontrollerde çok uzun sürmeyeceği anlaşıldı. Belki 1-2 hafta sonra takıma dönebilir. Transferle ilgili soru devamlı soruluyor. İrfan iyi bir profesyonel, iyi bir kişilik ve bulunduğu ortamda en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Transfer teklifleri olsa da İrfan hep yüzde 100'ünü vermeye ve takım için elinden geleni yapmaya çalıştı.
Bir sakatlığı var. Futbolun içinde bunlar mevcut. Birçok oyuncuya transfer teklifi geliyor. Türkiye'de her takımın her oyuncusunu isteyenin doğru rakamı verdiği zaman alabileceğini biliyoruz. Neymar'ı Barcelona'dan 222 milyon avro vererek aldılar. Futbolda her oyuncu alınacak durumda. Kulübümüze istediği teklif gelirse karar verecek kişi başkanımızdır. Devamlı aynı şeyleri konuşmak bizi yoruyor ama beni daha çok yoruyor." diyerek sözlerini tamamladı.