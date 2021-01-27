Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Başakşehir, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu olmuştu. Turuncu lacivertli ekip eğer bu akşam Trabzonspor'u mağlup ederse Süper Kupa'da da adını tarihe yazdıracak. Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür haricinde eksik yok. Bordo mavililer 2010 yılında Bursaspor'u mağlup ederek Süper Kupayı kazanmıştı.
14. kez düzenlenecek Süper Kupayı Galatasaray daha önce 6 kez kazandı. Fenerbahçe 3 kez, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez kupayı müzesine götürdü.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa finali bu akşam 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç önü, maç sonu röportajları, kupa seramonisi de sadece A Spor ekranlarında olacak.
Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçta Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın döndüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ OLDU
UEFA tarafından 5 yıldızla değerlendirilen Atatürk Olimpiyat Stadyumu, üçüncü kez Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.
İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...
BAŞAKŞEHİR: MERT GÜNOK, UĞUR UÇAR, DUARTE, EPUREANU, HASAN ALİ KALDIRIM, MEHMET TOPAL, ALEKSIC, BERKAY ÖZCAN, DENİZ TÜRÜÇ, CRIVELLİ, GULBRANDSEN
TRABZONSPOR: UĞURCAN ÇAKIR, SERKAN, VİTOR HUGO, EDGAR, MARLON, ABDÜLKADİR PARMAK, BERAT ÖZDEMİR, BAKER, NWAKAEME, EKUBAN, DJANINY
ABDULLAH AVCI: "BU OYUNU KAVGA ETMEDEN İZLEYELİM"
Trabzonspor'un hocası Avcı, pandemi sürecini ayakta tutan en önemli sektörün futbol olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu oyunu kavga etmeden, saygı göstererek izleyelim. Süper Kupa'daki rakibimiz uzun yıllar çalıştığım bir kulüp. Futbol bazen böyledir. Şahane bir kulüple kupa finali oynayacağız. İzleyenler çok keyif alacak. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Kupayı kazanmak istiyoruz. 12 haftadır oyunumuz iyi yönde gidiyor. Gelişen oyunumuzu kupayla süslemek istiyoruz."
OKAN BURUK: "ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Geçen senenin iki başarılı takımı karşılaşacak. Biz de kupayı kazanmak istiyoruz. Takım olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve bu maçın bizim için çıkış maçı olacağını umuyoruz. Öz güvene ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.