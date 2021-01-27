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Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

sahibini buluyor! Geçen sezonun şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci ve Edin Visca bu akşamki maçta forma giyemeyecekler. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Başakşehir - Trabzonspor maçı A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın başlama saati ise 20:45. İşte iki takımdan son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 27.1.2021 12:18 Son Güncelleme: 27.1.2021 12:18 ABONE OL
Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu olmuştu. Turuncu lacivertli ekip eğer bu akşam 'u mağlup ederse Süper Kupa'da da adını tarihe yazdıracak. Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür haricinde eksik yok. Bordo mavililer 2010 yılında Bursaspor'u mağlup ederek Süper Kupayı kazanmıştı.

14. kez düzenlenecek Süper Kupayı Galatasaray daha önce 6 kez kazandı. Fenerbahçe 3 kez, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez kupayı müzesine götürdü.

Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

ile arasında oynanacak Süper Kupa finali bu akşam 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç önü, maç sonu röportajları, kupa seramonisi de sadece A Spor ekranlarında olacak.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçta Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın döndüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ OLDU

UEFA tarafından 5 yıldızla değerlendirilen Atatürk Olimpiyat Stadyumu, üçüncü kez Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER...

BAŞAKŞEHİR: MERT GÜNOK, UĞUR UÇAR, DUARTE, EPUREANU, HASAN ALİ KALDIRIM, MEHMET TOPAL, ALEKSIC, BERKAY ÖZCAN, DENİZ TÜRÜÇ, CRIVELLİ, GULBRANDSEN

TRABZONSPOR: UĞURCAN ÇAKIR, SERKAN, VİTOR HUGO, EDGAR, MARLON, ABDÜLKADİR PARMAK, BERAT ÖZDEMİR, BAKER, NWAKAEME, EKUBAN, DJANINY

Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

ABDULLAH AVCI: "BU OYUNU KAVGA ETMEDEN İZLEYELİM"

'un hocası Avcı, pandemi sürecini ayakta tutan en önemli sektörün futbol olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bu oyunu kavga etmeden, saygı göstererek izleyelim. Süper Kupa'daki rakibimiz uzun yıllar çalıştığım bir kulüp. Futbol bazen böyledir. Şahane bir kulüple kupa finali oynayacağız. İzleyenler çok keyif alacak. Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Kupayı kazanmak istiyoruz. 12 haftadır oyunumuz iyi yönde gidiyor. Gelişen oyunumuzu kupayla süslemek istiyoruz."

Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...

OKAN BURUK: "ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Geçen senenin iki başarılı takımı karşılaşacak. Biz de kupayı kazanmak istiyoruz. Takım olarak zor bir dönemden geçiyoruz ve bu maçın bizim için çıkış maçı olacağını umuyoruz. Öz güvene ihtiyacımız var. Oyuncularıma güveniyorum" ifadelerini kullandı.

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Başakşehir Trabzonspor Süper Kupa finali öncesi son gelişmeler! İşte muhtemel ilk 11'ler...
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