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Beşiktaş'lı Mensah'tan sosyal medyada Pappis Cisse'ye cevap

Beşiktaş'ın son maçlardaki öne çıkan futbolcu , Twitter'dan Pappis Cisse'nin Roberto Carlos'un videosuna yazdığı tweete cevap verdi. Mensah'ın yazdığı cevap sonrası sosyal medyada büyük yankı buldu.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 15:28 Son Güncelleme: 27.1.2021 15:33 ABONE OL
Beşiktaş'lı Mensah'tan sosyal medyada Pappis Cisse'ye cevap

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu olan Bernard Mensah, Fenerbahçe'li Pappis Cisse'nin attığı bir tweetin altına yanıt yazdı. Roberto Carlos'un resmi twitter adresinden paylaştığı bir videosu için " Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." mesajını yazdı.

Roberto Carlos'un yazdığı bu mesaj altına cevap yazan Pappis Cisse, "Biz geliyoruz" tweetini attı. Atılan bu tweetin altına da Beşiktaş'lı Bernard Mensah cevap yazarak " Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum." mesajını paylaştı.

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Beşiktaş'lı Mensah'tan sosyal medyada Pappis Cisse'ye cevap
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