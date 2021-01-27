Beşiktaş'lı Mensah'tan sosyal medyada Pappis Cisse'ye cevap

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu olan Bernard Mensah, Fenerbahçe'li Pappis Cisse'nin attığı bir tweetin altına yanıt yazdı. Roberto Carlos'un resmi twitter adresinden paylaştığı bir videosu için " Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." mesajını yazdı.

Roberto Carlos'un yazdığı bu mesaj altına cevap yazan Pappis Cisse, "Biz geliyoruz" tweetini attı. Atılan bu tweetin altına da Beşiktaş'lı Bernard Mensah cevap yazarak " Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum." mesajını paylaştı.