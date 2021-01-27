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Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

’nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüze transferi için ’a gelen Bright Osayi-Samuel, ’nde sağlık kontrolünden geçti." dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 14:55 ABONE OL
Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti. Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze transferi için İstanbul'a gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı."

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Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti
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