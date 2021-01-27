Son dakika: Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! İşte Mostafa Mohamed'in yeni takımı

Transfer haberi: Diagne ve Falcao'dan oluşan forvet hattına takviye yapmak isteyen hatta bu iki isimle de yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Zamalek'ten Mostafa Mohamed'in peşinde. Yıldız isim için girişimlerini uzun süredir devam ettiren sarı kırmızılu kulüp, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre hala sonuç alabilmiş değil. Son dakika haberine göre yıldız ismin yeni durağı Fransa olacak. İddianın sahibi de Fransız basını. İşte detaylar...



