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Son dakika: ile anlaştığı iddia edilmişti! İşte Mostafa Mohamed'in yeni takımı

Son dakika transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray, 'ten Mostafa Mohamed'in peşinde. Daha önce sarı kırmızılı takımın teknik direktörü de basın toplantısında Mohamed'i kadroya katmak istediklerini açıkldı. Ancak Cimbom'a bu haber için kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 27.1.2021 20:15 Son Güncelleme: 27.1.2021 21:18 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! İşte Mostafa Mohamed'in yeni takımı

Transfer haberi: Diagne ve Falcao'dan oluşan forvet hattına takviye yapmak isteyen hatta bu iki isimle de yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Zamalek'ten Mostafa Mohamed'in peşinde. Yıldız isim için girişimlerini uzun süredir devam ettiren sarı kırmızılu kulüp, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre hala sonuç alabilmiş değil. Son dakika haberine göre yıldız ismin yeni durağı Fransa olacak. İddianın sahibi de Fransız basını. İşte detaylar...

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM GELMİŞTİ

Mısırlı futbolcu gün içinde yaptığı paylaşımla Zamalek yöneticilerine mesaj verdi. Mostafa Mohamed yaptığı paylaşımda, "Benim hakkımda söylenenler doğru değil. Neden bazı insanlar, benim hayallerimin önünde duruyor nedenini bilmiyorum. Özellikle de Zamalek kulübünün istediği bütün şartlar karşılanmışken?!" ifadelerini kullandı. Mohamed'in bu paylaşımı transfer olmak istediği şeklinde yorumlandı.

KÖTÜ HABER FRANSA'DAN!

Mostafa Mohamed için Fransa'dan kötü haber geldi. Ünlü gazeteci Manu Lonjon'un sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre Zamalek ile Ligue 1 ekibi Saint-Étienne, transfer için anlaşmış durumda. Mohamed ile de anlaşma sağlayan Fransa ekibi, transferi tamamlamak için belgeleri bekliyor. Yine Lonjon'un aktardığı bilgiyen göre Mostafa Mohamed, Saint-Étienne'e gitmek için kulübünden izin istedi.

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Son dakika: Galatasaray ile anlaştığı iddia edilmişti! İşte Mostafa Mohamed'in yeni takımı
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