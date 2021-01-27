Son dakika: Mesut Özil imza töreni canlı yayın! Emre Belözoğlu'ndan flaş sözler: "Ülkesine bağlı örnek alınacak biri..."

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imza atıyor. Sarı lacivertlilerin en sükseli devre arası transferleri arasında yer alan Mesut Özil'in imza törenini haberimizden canlı izleyebilirsiniz. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da açıklamalarda bulunuyor. Başkan Ali Koç, son dakika açıklamalarında bulunuyor. Mesut Özil transferinden önce Ali Koç ve Erol Bulut'u Arsene Wenger ile görüştüğü de ortaya çıktı.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME!

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından imza töreni öncesinde bir paylaşım yaptı. "Boğazın en şanlı, görkemli ve cesur kulübü Fenerbahçe..."

SON DAKİKA... ALİ KOÇ: "MESUT ÖZİL ÇOCUKLUK AŞKIM FENERBAHÇE DEDİ!"

Hem yerel hem yurt dışındaki basın mensuplarını, ekran başındaki tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Mesut'un da aramıza katılmasıyla birlikte umarım nice güzel şampiyonluklarımız olacak. Kulübümüz için tarihi günlerden biri daha. Gerek yurt içi gerek yurt dışı 150'nin üstünde talep aldık. Pandemi koşulları nedeniyle kabul edemediğimiz diğer kişilerin de affına sığınıyoruz, umarım anlayışla karşılarsınız.

Mesut, Fenerbahçeli olduğunu her yerde söyledi. Bu hikayenin pek çok kahramanı oldu ama tüm bunların ötesinde sevgili Acun Ilıcalı'nın maddi ve manevi desteği oldu. Kendisi bugün aramızda değil, selamları var. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kasım ayında, Mesut'un menajeri Erkut ile görüştük. Bu görüşmenin devamında bu transferin gerçekleşmesinin olası olduğuna inandım. Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor ve bunu da 35 yaşında yapmak istemiyor. Samandıra'da bir röportaj olmuştu bu konuya girmeyecektim ama soru soruldu ben de o zaman gerçekleşmesi zor bir rüya demiştim. 8 Aralık'ta havaalanına gittik, Londra'ya. Mesut ile görüşmeye gittik. Ben, Emre ve Acun ile ayrı zamanlarda gittik ki bilinmesin...