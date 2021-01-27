Son dakika: Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir - Trabzonspor

Başakşehir, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip eğer bu akşam Trabzonspor'u mağlup ederse Süper Kupa'da da adını tarihe yazdıracak. Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür haricinde eksik yok. Bordo mavililer 2010 yılında Bursaspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmıştı.

14. kez düzenlenecek Süper Kupayı Galatasaray daha önce 6 kez kazandı. Fenerbahçe 3 kez, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez kupayı müzesine götürdü.