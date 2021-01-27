Son dakika: Süper Kupa sahibini buluyor! Başakşehir - Trabzonspor

2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, TFF Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.
Başakşehir, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig şampiyonu olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip eğer bu akşam Trabzonspor'u mağlup ederse Süper Kupa'da da adını tarihe yazdıracak. Trabzonspor'da ise sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür haricinde eksik yok. Bordo mavililer 2010 yılında Bursaspor'u mağlup ederek Süper Kupa'yı kazanmıştı.
14. kez düzenlenecek Süper Kupayı Galatasaray daha önce 6 kez kazandı. Fenerbahçe 3 kez, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor ve Akhisarspor da birer kez kupayı müzesine götürdü.
TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa finali bu akşam 20:45'te başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maç önü, maç sonu röportajları, kupa seramonisi de sadece A Spor ekranlarında olacak.
Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği maçta Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Maçın döndüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ OLDU
UEFA tarafından 5 yıldızla değerlendirilen Atatürk Olimpiyat Stadyumu, üçüncü kez Süper Kupa finaline ev sahipliği yapacak.
TRABZONSPOR'UN 11'İ BELLİ OLDU!
BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
AVCI İLK KUPASININ PEŞİNDE!
Teknik Direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi Başakşehir'de geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı verecek. Sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak. Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı şampiyonluğu ve 2005'te 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER FAZLA
Sezon başından bu yana sakatlık sorunuyla uğraşan Medipol Başakehir'de, Süper Kupa maçında da 7 isim sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Boli Bolingoli dışında Nacer Chadli, Giuliano, Edin Visca, İrfan Can Kahveci ve Rafael'in de Trabzonspor'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Trabzonspor karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Mert - Uğur (Ponck), Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Berkay, Mahmut, Aleksic, Deniz, Crivelli, Ba.
TRABZONSPOR FORMDA
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bu sezon 13 maçta 8 galibiyet alan Trabzonspor, Süper Kupa'yı müzesine götürmek istiyor. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı bulunuyor. Teknik patron Avcı'nın, ligde son oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak Başakşehir karşısında sadece Abdulkadir Parmak'ı dinlendirip, bu maçta cezası sona eren Baker'a forma şansı vermesi bekleniyor.
BORDO-MAVİLİLER 8 KEZ KAZANDI
İlki 1966 yılında oynanan ve Türkiye 1'inci Ligi'nin şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1981-1982 sezonu sonunda Devlet Başkanlığı Kupası adı altında oynandı. 1998 yılında ara verilen kupa mücadelesine, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlandı. Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ise 16 kez ile Galatasaray olurken, Fenerbahçe 9, Beşiktaş ve Trabzonspor 8'er kez bu sevinci yaşadı. Başakşehir ise ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak.
TECRÜBELİ BAŞAKŞEHİR
Turuncu-lacivertli takımda daha önce Süper Kupa sevinci yaşamış 4 isim bulunurken, Trabzonspor kadrosundaki oyuncular ise galip gelmeleri halinde ilk kez bu kupayla tanışacak. Başakşehir'de Mehmet Topal, Volkan Babacan, Mert Günok 2'şer kez, Hasan Ali Kaldırım ise 1 kez Süper Kupa sevinci yaşadı.