Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına tüm hızıyla çalışmalarına devam eden Galatasaray, uzun yıllardır Premier Lig'de forma giyen ABD'li oyuncu Yedlin için girişimlerini sürdürüyor. Peki, Deandre Yedlin kimdir? Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yedlin nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

DEANDRE YEDLİN KİMDİR?

DeAndre Yedlin, Seattle Sounders FC'da forma giyen ABD millî takım oyuncusu.

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1993 (27 yıl yaşında), Seattle, Washington, ABD

Boy: 1,73 m

Şu andaki takımı: Newcastle United FC (#22 / Defans)

Kardeşleri: Jenea

Ebeveynleri: Larry Rivers Jr., Rebecca Yedlin

Eğitim: The University of Akron, O'Dea High School