Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına tüm hızıyla çalışmalarına devam eden Galatasaray, uzun yıllardır Premier Lig'de forma giyen ABD'li oyuncu Yedlin için girişimlerini sürdürüyor. Peki, Deandre Yedlin kimdir? Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yedlin nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
DeAndre Yedlin, Seattle Sounders FC'da forma giyen ABD millî takım oyuncusu.
Doğum tarihi: 9 Temmuz 1993 (27 yıl yaşında), Seattle, Washington, ABD
Boy: 1,73 m
Şu andaki takımı: Newcastle United FC (#22 / Defans)
Kardeşleri: Jenea
Ebeveynleri: Larry Rivers Jr., Rebecca Yedlin
Eğitim: The University of Akron, O'Dea High School
OYNADIĞI TAKIMLAR
27 yaşındaki sağ bek Yedlin, 5 sezondur formasını giydiği İngiliz ekibi Newcastle United'da 125 maçta 3 gol ve 11 asiste imza attı.