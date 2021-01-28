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kimdir? Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Yedlin nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray’da son günlerde ismi ön plana çıkıyor. Uzun yıllardır ’de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, sağ bek mevkiinde görev yapıyor. Fatih Terim’in ısrarla takımda görmek istediği yıldız oyuncunun bonservisi Haziran ayında bitiyor. Peki, Deandre Yedlin kimdir? Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Yedlin nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Giriş Tarihi: 28.1.2021 12:48 ABONE OL
Deandre Yedlin kimdir? Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Yedlin nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına tüm hızıyla çalışmalarına devam eden Galatasaray, uzun yıllardır Premier Lig'de forma giyen ABD'li oyuncu Yedlin için girişimlerini sürdürüyor. Peki, Deandre Yedlin kimdir? Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Yedlin nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

DEANDRE YEDLİN KİMDİR?

DeAndre Yedlin, Seattle Sounders FC'da forma giyen ABD millî takım oyuncusu.

Doğum tarihi: 9 Temmuz 1993 (27 yıl yaşında), Seattle, Washington, ABD

Boy: 1,73 m

Şu andaki takımı: Newcastle United FC (#22 / Defans)

Kardeşleri: Jenea

Ebeveynleri: Larry Rivers Jr., Rebecca Yedlin

Eğitim: The University of Akron, O'Dea High School

OYNADIĞI TAKIMLAR

  • 2013 Seattle Sounders FC
  • 2015- Tottenham Hotspur1
  • 2015-2016→ Sunderland (kiralık)

27 yaşındaki sağ bek Yedlin, 5 sezondur formasını giydiği İngiliz ekibi Newcastle United'da 125 maçta 3 gol ve 11 asiste imza attı.

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Deandre Yedlin kimdir? Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Yedlin nereli, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?
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