Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Gaziantep deplasmanında

Galatasaray Gaziantep deplasmanında

Sarı-kırmızılı takım, 'in 22. haftasında yarın 'ye konuk olacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan , , , ve maç kadrosunda yer alamayacak.

AA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 11:05 ABONE OL
Galatasaray Gaziantep deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

6 FUTBOLCU KADRODA YER ALAMAYACAK

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Mbaye Diagne kadrodaki yerini alacak.

Takımla dün ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Henry Onyekuru'nun da kadroda yer alması bekleniyor.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK İLE 4. RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.

Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses buzları eritti! 'Evime hoş geldiniz babacığım'
Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’nın hanım ağalığı ile yeni bir dönem başlıyor!
Cengiz Kurtoğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf!
Son dakika haberi: Yurttan çıkan kızlara fuhuş yaptıran çeteye baskın
Son dakika haberi: Bomba getiren kadın terörist havada vuruldu
Son Dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta mutlu son! Transfer bitti...
Son dakika: Süper Kupa'da şampiyon Trabzonspor! Trabzonspor Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri! Galatasaray'ı yıkan golcü geliyor... Fenerbahçe'ye ikinci Moussa!
Cumhurbaşkanı'ndan son dakika açıklama: Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar ne zaman kalkacak? İşte olası normalleşme takvimi!
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kursi Duası Arapça Oku Ve Dinle - Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Faziletleri
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Gaziantep deplasmanında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA