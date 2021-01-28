Son dakika: Marsilya'dan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Kupa maçından sonra İrfan Can Kahveci'nin transferine ilişkin yaptığı açıklamada devrede olan takımlar arasında Marsilya'yı doğrulamıştı.

SON DAKİKA: MARSİLYA'DAN İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

Ancak Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre, "Fransız kulübünün yetkilileri, İrfan Can'la ilgili herhangi bir ilgimiz yok böyle bir transfer düşünmüyoruz. Göksel Gümüşdağ neden bizim adımızı kullanıyor anlamadık." ifadelerine yer verildi.