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Son dakika: Marsilya'dan flaş açıklaması!

Son dakika transfer haberi... Başkanı , Süper Kupa maçından sonra 'nin transfer durumuyla yaptığı açıklamada, Avrupa'dan 'ı isteyen takımın Marsilya olduğunu doğrulamıştı. Ancak medyasında yer alan haberde Marsiya'lı yetkililerin, bu transfere ilişkin herhangi bir girişimlerinin olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 28.1.2021 14:13 Son Güncelleme: 28.1.2021 14:27 ABONE OL
Son dakika: Marsilya'dan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Süper Kupa maçından sonra İrfan Can Kahveci'nin transferine ilişkin yaptığı açıklamada devrede olan takımlar arasında Marsilya'yı doğrulamıştı.

SON DAKİKA: MARSİLYA'DAN İRFAN CAN KAHVECİ AÇIKLAMASI

Ancak Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre, "Fransız kulübünün yetkilileri, İrfan Can'la ilgili herhangi bir ilgimiz yok böyle bir transfer düşünmüyoruz. Göksel Gümüşdağ neden bizim adımızı kullanıyor anlamadık." ifadelerine yer verildi.

Böylece Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu milli futbolcunun transferinde Marsilya kulübü, bu transferi düşünmediğini açıkladı. Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala İrfan Can için belirsizlik sürüyor.

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Son dakika: Marsilya'dan flaş İrfan Can Kahveci açıklaması!
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