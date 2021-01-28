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TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın ilk maçında yarın , 'u ağırlayacak. TFF 1. Lig'de 19. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 09:50 ABONE OL
TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

Haftanın açılış maçında Akhisarspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto Akhisarspor Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Şehir)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor
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