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: ile prensipte anlaştı!

Transfer döneminde haberleri gelmeye devam ederken 'de dönemi başlıyor. Başakşehirle yollarını ayıran Okan Buruk istifa etmişti. Gelen son dakika haberine göre Başakşehir, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.1.2021 23:36 Son Güncelleme: 30.1.2021 00:02 ABONE OL
Son dakika: Başakşehir ile Aykut Kocaman prensipte anlaştı!

Aykut Kocaman, Başakşehir'e doğru... TRT Spor'un haberine göre, Başakşehir, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı. Yarın resmi bir açıklama gelebilir.

BAŞAKŞEHİR'DE AYKUT KOCAMAN İLK ADAYDI

Sabah.com.tr'nin sabah saatlerinde ulaştığı bilgilerde Başakşehir'in ilk teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu ifade edilmişti. Teknik adam arayışlarına başlayan Başakşehir, bir süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Gelen son dakika bilgilerine göre de Aykut Kocaman ve Başakşehir prensipte anlaştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN OKAN BURUK'A TEŞEKKÜR MESAJI

Başakşehir, Çarşamba akşamı Süper Kupa finalinde Trabzonspor'a kaybetmişti. Sezon başından beri istenilen sonuçların alınamadığı Başakşehir'de ayrılık kararı sürpriz olarak nitelendirildi. Başakşehir, resmi internet sitesinden açıklama yaparak Okan Buruk'a teşekkür etti.

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Son dakika: Başakşehir ile Aykut Kocaman prensipte anlaştı!
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