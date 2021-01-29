Son dakika: Başakşehir ile Aykut Kocaman prensipte anlaştı!

Aykut Kocaman, Başakşehir'e doğru... TRT Spor'un haberine göre, Başakşehir, tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı. Yarın resmi bir açıklama gelebilir.

BAŞAKŞEHİR'DE AYKUT KOCAMAN İLK ADAYDI

Sabah.com.tr'nin sabah saatlerinde ulaştığı bilgilerde Başakşehir'in ilk teknik direktör adayının Aykut Kocaman olduğu ifade edilmişti. Teknik adam arayışlarına başlayan Başakşehir, bir süredir takım çalıştırmayan Aykut Kocaman'a teklif götürdü. Gelen son dakika bilgilerine göre de Aykut Kocaman ve Başakşehir prensipte anlaştı.