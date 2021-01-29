Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Hulk ile anlaşamadı! Kartal Diego Costa’nın peşinde

Son dakika: Hulk ile anlaşamadı! ’nın peşinde

Son dakika transfer haberleri... Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Hulk ile anlaşamadı. Siyah beyazlı takım boşta olan bir diğer dünya yıldızı 'ya yöneldi. Costa, geçtiğimiz aylarda devi ile sözleşmesini feshetti.

İHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 12:59 Son Güncelleme: 29.1.2021 13:05 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Hulk ile anlaşamadı! Kartal Diego Costa’nın peşinde

Yıldız futbolcu Hulk ile maddi konularda anlaşamayan Beşiktaş, rotayı Brezilya uyruklu İspanyol forvet Diego Costa'ya çevirdi.

Hulk transferini yüksek maliyet nedeniyle askıya alan Beşiktaş, bir başka yıldız futbolcuya yöneldi.

Uzun yıllar Atletico Madrid forması giyen Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, futbolcunun menajeri ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, Costa'ya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken, 32 yaşındaki oyuncunun ise 3 milyon Euro garanti para ve 750 bin Euro bonuslarla beraber toplamda 3 milyon 750 bin Euro istediği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

30-31 Ocak bu hafta sonu yasak var mı? İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Yasaklar ne zaman bitecek?
SON DAKİKA | İstanbul fayında anormallik! Kandilli yöneticileri açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika okullarda yüz yüze eğitim açıklaması! 2021 Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat...
Uraz Kaygılaroğlu rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Cenk Küpeli ile Demet Şener boşandı ama o kriz devam ediyor!
Son dakika: Merkez Bankası para transferinde yeni gelişmeyi açıkladı! FAST Sistemi nasıl kullanılır?
KRİTİK GÜN! AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanacak mı? Anadolu Üniversitesi ile 2021 AÖF sınav sonucu sorgulama
Koronavirüs'te son dakika: Bilim Kurulu'nda kırmızı alarm ve flaş uyarı
Serenay Sarıkaya hem kendini yaktı hem de Ezgi Mola'yı... Serenay Sarıkaya ile Ezgi Mola'yı görenler "Bu ne hal?" demeden edemedi...
Son dakika transfer haberleri: Mostafa Mohamed Galatasaray'da! İşte Mostafa Mohamed transferinin detayları
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Hulk ile anlaşamadı! Kartal Diego Costa’nın peşinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA