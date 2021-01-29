Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaşmaya vardı! (Sabah.com.tr Özel)

Transfer haberleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Trabzonspor, milli futbolcu Yunus Mallı ile her konuda anlaştı. Devre arası transfer sezonunda Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor, şimdi de Yunus Mallı ile her konuda anlaştı. Transferin ilerleyen saatlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Yunus Emre Sel'in özel haberi...

Orta sahada hücuma yönelik orta saha oyuncusu eksikliği çeken Trabzonspor, kulübü Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunus Mallı ile her konuda anlaşma sağladı.

SON DAKİKA YUNUS MALLI YARIN AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELECEK

Son dakika bilgisine göre Yunus Mallı yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve yöneticilerle konuştuktan sonra. takımın oteline geçerek takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

Bu sezon Wolfsburg'da çok fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, devre asaında ise Alman ekibi Union Berlin takımına kiralanmıştı. Union Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ekibinden Yunus Mallı'nın sezonun ikinci yarısı için transfer edildiği, kiralama sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerliği olduğu ve satın alma opsiyonunu içermediği belirtilmişti.