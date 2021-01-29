Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaşmaya vardı! (Sabah.com.tr Özel)

: ile her konuda anlaşmaya vardı! (Sabah.com.tr Özel)

Ara transfer dönemi 1 Şubat'ta sona eriyor. Takımlar da transfer haberlerini açıklamaya devam ediyor. bilgisine göre , milli futbolcu ile her konuda anlaştı. Devre arası transfer döneminde Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor, şimdi de Yunus Mallı ile her konuda anlaştı. Diğer bir son dakika bilgisine göre, Yunus Mallı yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve yöneticilerle konuştuktan sonra takımın oteline geçerek takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Transferin ilerleyen saatlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Yunus Emre Sel'in özel haberi...

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 29.1.2021 20:23 Son Güncelleme: 29.1.2021 21:03 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaşmaya vardı! Sabah.com.tr Özel

Transfer haberleri peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Trabzonspor, milli futbolcu Yunus Mallı ile her konuda anlaştı. Devre arası transfer sezonunda Berat Özdemir'i kadrosuna katan Trabzonspor, şimdi de Yunus Mallı ile her konuda anlaştı. Transferin ilerleyen saatlerde KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Yunus Emre Sel'in özel haberi...

Orta sahada hücuma yönelik orta saha oyuncusu eksikliği çeken Trabzonspor, kulübü Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yunus Mallı ile her konuda anlaşma sağladı.

SON DAKİKA YUNUS MALLI YARIN AKŞAM SAATLERİNDE İSTANBUL'A GELECEK

Son dakika bilgisine göre Yunus Mallı yarın akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek ve yöneticilerle konuştuktan sonra. takımın oteline geçerek takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

Bu sezon Wolfsburg'da çok fazla forma şansı bulamayan Yunus Mallı, devre asaında ise Alman ekibi Union Berlin takımına kiralanmıştı. Union Berlin Kulübünden yapılan açıklamada, Wolfsburg ekibinden Yunus Mallı'nın sezonun ikinci yarısı için transfer edildiği, kiralama sözleşmesinin 30 Haziran 2020'ye kadar geçerliği olduğu ve satın alma opsiyonunu içermediği belirtilmişti.

Wolfsburg'dan önce 2011-2016 yılları arasında Mainz 05 takımında forma giyen Yunus Mallı, Bundesliga'da 238 maç çıkıp, 40 gol attı. Türk ve Alman vatandaşı olan oyuncu, 2015'te ilk kez giydiği A Milli Takım formasıyla da 26 maçta oynadı.

YUNUS MALLI'NIN BUGÜNE KADAR Kİ EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ:

13.00 mil. € (7 Şubat 2017)

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Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı ile her konuda anlaşmaya vardı! (Sabah.com.tr Özel)
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