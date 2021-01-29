Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

'dan transfer operasyonu! Bakasetes ve imza aşamasında...

'dan transfer haberleri peş peşe geliyor. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda transfer yapmak isteyen Trabzonspor, Bakasetas transferini bitirmeye çalışıyor. Sabah Gazetesi Trabzon muhabiri Yunus Emre Sel, A Spor canlı yayınında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Trabzonspor, Bakasetas ve transferleri için büyük yol aldı. Halil Akbunar ise Efecan'ın alternatifi olarak değerlendiriliyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları....

Giriş Tarihi: 29.1.2021 16:21 ABONE OL
Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

spor ve transfer haberleri... , devre arası transfer döneminin son günlerinde gaza bastı. Yönetim, Anastasios Bakasetas transferi için yıldız oyuncuyla anlaştı. Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor. 3.5 milyon € bonservis bedelinin yanında Alanyaspor'un kaleci talebi de var. Bu sorun çözülürse transfer resmileşebilir.

SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DA BAKASETAS VE EFECAN KARACA TRANSFERLERİ BİTMEK ÜZERE!

Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

spor ve transfer haberleri... , devre arası transfer döneminin son günlerinde gaza bastı. Yönetim, Anastasios Bakasetas transferi için yıldız oyuncuyla anlaştı. Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor. 3.5 milyon € bonservis bedelinin yanında Alanyaspor'un kaleci talebi de var. Bu sorun çözülürse transfer resmileşebilir.

Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

İşte A Spor canlı yayınına bağlanan Yunus Emre Sel'in açıklamaları...

", Bakasetas'ın kulübü Alanyaspor ile temasa geçti. Alanyaspor yönetimi birçok oyuncu parlatıp bedelsiz olarak kaybettikleri için aynı durumu yaşamak istemiyor. Alanyaspor, Trabzonspor'un teklifini kabul etmeye sıcak baktı. Bakasetas ile görüşmelerde sorun yok. Bonservis konusunda da rakamsal anlaşma söz konusu. 3.5 milyon € bonservis öedemesi olacak. Alanyaspor'un takasta kaleci talebi oldu, Trabzonspor Arda Akbulut'u bırakmak istemiyor"

Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

EFECAN KARACA TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

" Arda'yı bırakmak istiyor. için de son durum olumlu. Trabzonspor'da odak noktası Bakasetas... Bütün enerji Yunan oyuncuya harcanıyor. Bu transferin ardından somut adımlar atıldıktan sonra Efecan ile görüşme sağlanacak. Alanyaspor, Efecan'ı da bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakıyor."

Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

EFECAN OLMAZSA HALİL AKBUNAR...

"Halil Akbunar ise Efecan transferinde sorun yaşanırsa gündeme alınacak isimler arasında yer alıyor. Bugün içerisinde 'un Alanyaspor cephesiyle bütün sorunları çözerek transferi sonuçlandırmasını bekliyoruz."

Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

YUNUS MALLI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

"Daha önce Yunus Mallı ve menajeriyle yapılan ilk görüşmelerde anlşama sağlanamadı. Yunus Mallı farklı bir takım bulamadı. Wolfsburg da oyuncuya forma şansı vermiyor. Yunus Mallı ile görüşme sürüyor. yönetimi bu transferi de kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

30-31 Ocak bu hafta sonu yasak var mı? İçişleri Bakanlığından son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesi! Yasaklar ne zaman bitiyor?
SON DAKİKA | İstanbul fayında anormallik! Kandilli yöneticileri açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! 2021 Okullar ne zaman açılacak? 15 Şubat tarihi...
Uraz Kaygılaroğlu rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Cenk Küpeli ile Demet Şener boşandı ama o kriz devam ediyor!
TIKLA SORGULA | 2021 AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonucu sorgulama
Son dakika: Merkez Bankası para transferinde yeni gelişmeyi açıkladı! FAST Sistemi nasıl kullanılır?
Son dakika... Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci operasyonu! Galatasaray'a çalım bugün görüşme olacak
Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan 5. dalga uyarısı! Tarih verdi...
Serenay Sarıkaya hem kendini yaktı hem de Ezgi Mola'yı... Serenay Sarıkaya ile Ezgi Mola'yı görenler "Bu ne hal?" demeden edemedi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA