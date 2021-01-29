Trabzonspor'dan son dakika transfer operasyonu! Bakasetes ve Efecan Karaca imza aşamasında...

Son dakika spor ve transfer haberleri... Trabzonspor, devre arası transfer döneminin son günlerinde gaza bastı. Yönetim, Anastasios Bakasetas transferi için yıldız oyuncuyla anlaştı. Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor. 3.5 milyon € bonservis bedelinin yanında Alanyaspor'un kaleci talebi de var. Bu sorun çözülürse transfer resmileşebilir.
SON DAKİKA: TRABZONSPOR'DA BAKASETAS VE EFECAN KARACA TRANSFERLERİ BİTMEK ÜZERE!
Son dakika spor ve transfer haberleri... Trabzonspor, devre arası transfer döneminin son günlerinde gaza bastı. Yönetim, Anastasios Bakasetas transferi için yıldız oyuncuyla anlaştı. Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor. 3.5 milyon € bonservis bedelinin yanında Alanyaspor'un kaleci talebi de var. Bu sorun çözülürse transfer resmileşebilir.
İşte A Spor canlı yayınına bağlanan Yunus Emre Sel'in açıklamaları...
"Trabzonspor, Bakasetas'ın kulübü Alanyaspor ile temasa geçti. Alanyaspor yönetimi birçok oyuncu parlatıp bedelsiz olarak kaybettikleri için aynı durumu yaşamak istemiyor. Alanyaspor, Trabzonspor'un teklifini kabul etmeye sıcak baktı. Bakasetas ile görüşmelerde sorun yok. Bonservis konusunda da rakamsal anlaşma söz konusu. 3.5 milyon € bonservis öedemesi olacak. Alanyaspor'un takasta kaleci talebi oldu, Trabzonspor Arda Akbulut'u bırakmak istemiyor"
EFECAN KARACA TRANSFERİNDE SON DURUM NE?
"Trabzonspor Arda'yı bırakmak istiyor.Efecan Karaca için de son durum olumlu. Trabzonspor'da odak noktası Bakasetas... Bütün enerji Yunan oyuncuya harcanıyor. Bu transferin ardından somut adımlar atıldıktan sonra Efecan ile görüşme sağlanacak. Alanyaspor, Efecan'ı da bonservisle elden çıkarmaya sıcak bakıyor."
EFECAN OLMAZSA HALİL AKBUNAR...
"Halil Akbunar ise Efecan transferinde sorun yaşanırsa gündeme alınacak isimler arasında yer alıyor. Bugün içerisinde Trabzonspor'un Alanyaspor cephesiyle bütün sorunları çözerek transferi sonuçlandırmasını bekliyoruz."
YUNUS MALLI İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
"Daha önce Yunus Mallı ve menajeriyle yapılan ilk görüşmelerde anlşama sağlanamadı. Yunus Mallı farklı bir takım bulamadı. Wolfsburg da oyuncuya forma şansı vermiyor. Yunus Mallı ile görüşme sürüyor. Trabzonspor yönetimi bu transferi de kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor.