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Hasan Kartal: Herhalde hocamız hakeme küfür etti

Başkanı Hasan Kartal, 'ye 2-1 kaybettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Hakemin deneyimli teknik adam 'yı oyundan atmasıyla ilgili değerlendirme yapan Kartal, "Hocamız Rumence hakeme küfür etti herhalde, hakem de onu anladı, attı. Bizim önümüzdeydi, bir şey görmedim." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 21:42 ABONE OL
Hasan Kartal: Herhalde hocamız hakeme küfür etti

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kartal, "Hocamız Rumence hakeme küfür etti herhalde, hakem de onu anladı, attı. Bizim önümüzdeydi, bir şey görmedim. Tamamen takdir haklarını bizden yana değil diğer takımdan yana kullandı" dedi.

"DAHA İYİ BİR TKAIM İZLEDİK"

Zamanla daha iyi bir takım olacaklarını söyleyen Kartal, "Takımımız gayet iyiydi, önceden gördüğümüz Rizespor'dan daha iyi bir takım izledik" ifadelerini kullandı.



"HAKEM TAKDİR HAKLARINI DİĞER TAKIMDAN YANA KULLANDI"

Teknik direktör Sumudica'nın ikinci sarı kart ile oyundan atılmasına anlam veremediğini belirten ve hakemin yanlış bir karar verdiğini söyleyen Kartal, "Hakem hataları maçta yine vardı. Golü tekrar izlediğimizde daha iyi anlayabiliriz. Hakem bizim hocamızı neden attı? Rumence hakeme küfür etti herhalde, hakem de onu anladı, attı. Bizim önümüzdeydi, bir şey görmedim. Tamamen takdir haklarını bizden yana değil diğer takımdan yana kullandı. Herhalde hocamız Rumence küfür etti, hakem de anladı, attı. Durduk yere neden sarı kart versin. İlk sarı doğruydu. Hocamızın ilk maçında kırmız kart görmesine üzüldüm. Bu kadar kolay sarı kart gösterilmemeliydi" şeklinde konuştu.

"İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Kartal, "Aldığımız ve bugün kadroda olmayan oyuncularımız vardı. Takviye gerekiyor ve eksik bir kadromuz var, iyi bir takım olacağız" dedi.

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Hasan Kartal: Herhalde hocamız hakeme küfür etti
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