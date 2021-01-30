Nwakaeme Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü!

"YUSUF'UN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI TEK DİLEĞİM"

Süper Kupayı Yusuf'a götüren Nwakaeme "İnstgram'daki mesajlarını gördüm, hepinize teşekkür ediyorum. Takım ile kupayı kazanmak istediğimde kupayı Yusuf'a götürmek istediğimi ifade ettim.Kupayı kazandık ve kupayı yanıma alarak Yusuf'un evine gittik. Onunla iyi bir zaman geçirip onu cesaretlendirip, sağlığına kavuşmasını diledim. Onun isteğini yerine getirdiğim için çok mutlu oldum.Yusuf beni görünce güldü,hareket etti.Yusuf çok mutlu olmuştu.Onun mutlu olması bizleri de mutlu etti. Yusuf'un sağlığına kavuşması tek dileğim,dedi.Nwakaeme ziyarette Yusuf'a imzalaadığı formasını hediye etti.

YUSUF, ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİ

Babası Temel Şentürk'ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf'un bakımını yapan yengesi Nuran Şentürk Nwakaeme'nin ziyaretinden çok memnun kaldığını ifade ederek,Yusufumuzun hayali gerçekleşti.Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'yi karşısında görünce çok daha hareketlenip,çok daha gülümsedi. Nwakaaeme yanında getirdiği süper kupayı Yusuf'uma gösterdiğinde Yusuf çıldırmış gibi sevindi.Trabzonspor başkanına, yönetimine ve futbolcu Nwakaaeme'ye evimize ziyarete gelmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz,dedi

Ziyaret sonras Nwakaeme,Yusuf ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çekildi.Bu anlar Trabzonspor'un resmi sitesinde yayınlandı.