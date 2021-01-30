Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nwakaeme Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü!

Nwakaeme 'yı Yusuf'a götürdü!

'da küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, 3 yıldır da yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan, konuşamayan ve  yürüyemeyen 26 yaşındaki  sadece ’un Nijeryalı futbolcusu 'nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki veriyor.Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme de bu duruma sessiz kalmadı. Nijeryalı futbolcu 'yı da alarak Yusuf'a ziyarete gitti. Ziyarette,Yusuf ve Nwakaeme arasında duygusal anlar yaşandı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 30.1.2021 11:40 Son Güncelleme: 30.1.2021 11:45 ABONE OL
Nwakaeme Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü!

Trabzon'da küçük yaşlarda geçirdiği rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, 3 yıldır da yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan, konuşamayan ve yürüyemeyen 26 yaşındaki Yusuf Şentürk sadece Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki veriyor. 9 yıl önce trafik kazasında annesini kaybeden, ardından da hastalığı ilerleyince yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Şentürk, yaklaşık 3 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyor. Babası Temel Şentürk'ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf'un bakımını, yengesi Nuran Şentürk yapıyor.Yusuf'un sadece Trabzonsporlu yıldız futbolcu Nwakaeme'ye tepki vermesi ve gülümsemesi , haberlerde ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından Trabzonsporlu Yıldız futbolcu Nwakaeme'yi harekete geçirdi. Trabzonspor'un yıldız futbolcularından Nwakaeme süper kupaayı'da yanına alarak ,Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Şentürk'ün evine gitti. Yıldız futbolcu Nwakaeme ile Yusuf arasında duygusal anlar yaşandı.

"YUSUF'UN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI TEK DİLEĞİM"

Süper Kupayı Yusuf'a götüren Nwakaeme "İnstgram'daki mesajlarını gördüm, hepinize teşekkür ediyorum. Takım ile kupayı kazanmak istediğimde kupayı Yusuf'a götürmek istediğimi ifade ettim.Kupayı kazandık ve kupayı yanıma alarak Yusuf'un evine gittik. Onunla iyi bir zaman geçirip onu cesaretlendirip, sağlığına kavuşmasını diledim. Onun isteğini yerine getirdiğim için çok mutlu oldum.Yusuf beni görünce güldü,hareket etti.Yusuf çok mutlu olmuştu.Onun mutlu olması bizleri de mutlu etti. Yusuf'un sağlığına kavuşması tek dileğim,dedi.Nwakaeme ziyarette Yusuf'a imzalaadığı formasını hediye etti.

YUSUF, ÇILGINLAR GİBİ SEVİNDİ

Babası Temel Şentürk'ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf'un bakımını yapan yengesi Nuran Şentürk Nwakaeme'nin ziyaretinden çok memnun kaldığını ifade ederek,Yusufumuzun hayali gerçekleşti.Trabzonsporlu futbolcu Nwakaeme'yi karşısında görünce çok daha hareketlenip,çok daha gülümsedi. Nwakaaeme yanında getirdiği süper kupayı Yusuf'uma gösterdiğinde Yusuf çıldırmış gibi sevindi.Trabzonspor başkanına, yönetimine ve futbolcu Nwakaaeme'ye evimize ziyarete gelmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz,dedi

Ziyaret sonras Nwakaeme,Yusuf ve ailesi ile hatıra fotoğrafı çekildi.Bu anlar Trabzonspor'un resmi sitesinde yayınlandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Sokağa çıkma yasağı genelgesi saatleri: 30-31 Ocak bu hafta sonu sokağa çıkma saatleri! Yasaklar ne zaman sona erecek?
Cumhurbaşkanı'ndan son dakika "Yasaklar ne zaman kalkacak?" açıklaması: Bugün hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitiyor?
Son dakika haberler: Bakan Selçuk binlerce öğrenciye müjdeyi verdi! Tablet başvurusu yapan öğrenciler dikkat
Son dakika: Fatih Terim'den çok konuşulacak İrfan Can Kahveci açıklaması! "İrfan Can da bizi istiyor her şey para değil..."
Son dakika: Bakan Koca'dan mutasyon açıklaması! 128 vatandaşımızda görüldü
Habertürk'ten Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a skandal sansür! FETÖ, PKK bağlantılarını tek tek sayınca çaresiz kaldılar
Son dakika: 56 saat sürecek... Sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti
Son dakika: Çökertilen fuhuş çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! SABAH'a tüyler ürperten itiraf: Arka odada tecavüz etti...
SON DAKİKA HABERİ | Boğaziçi'ndeki 'Kabe' saygısızlığını gerçekleştiren 4 kişi gözaltına alındı
ARKADAŞINA GÖNDER
Nwakaeme Süper Kupa'yı Yusuf'a götürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA