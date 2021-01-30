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Son dakik: Fenerbahçe'den İrfan Can transferi için 11 milyon + Deniz Türüç teklifi!

Ara transfer dönemi 1 Şubat'ta sona eriyor. Transfer haberleri de peş peşe gelmeye geliyor. Fenerbahçe, İrfan Can transferi için son bir atak daha yaptı. G.Saray’dan sonra Fenerbahçe dün soluğu Başakşehir’de aldı. Başkan Koç, Gümüşdağ’a İrfan Can için 10 milyon Euro, Deniz Türüç (bonservisiyle) ve 1 milyon Euro da şampiyonluk bonusu teklif etti. Transferi gündemde olan İrfan Can Kahveci hakkında konuşan Fatih Terim, İrfan Can Kahveci'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirtirken her şeyin para ve ilişki olmadığını birkaç gün içinde fırsat transferlerinin olabileceğini vurguladı. Galatasaray da İrfan Can transferi için son teklifini yapacak. İşte İrfan Can transferinin gelişmeleri ve detayları...

Giriş Tarihi: 30.1.2021 02:06 ABONE OL
Son dakik: Fenerbahçe'den İrfan Can transferi için 11 milyon + Deniz Türüç teklifi!

Ara transfer dönemine sayılı günler kalırken takımlar son dakika transfer haberlerini açıklamaya devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can için son tekliflerini yapacak. İşte İrfan Can transferiyle ilgili son dakika detayları...

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ile yaptıkları görüşme sonrası şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. G.Saray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor."

İRFAN'DAN MEDYAYA POZ

İrfan Can Kahveci, F.Bahçe kendisini istemeye geldiği saatlerde tesislerden ayrıldı. Sakat olan ve bir ay sahalardan uzak kalacak oyuncunun tesislerde tedavisini yaptırdığı öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha, görüşmeyi takip için Başakşehir Stadı'nda bulunan gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi!

Fenerbahçe, İrfan Can transferi için teklifini artırabilir. Fenerbahçe teklifini 10 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Fenerbahçe'nin yeni teklifi, 10 milyon Euro + Deniz Türüç şeklinde olacak. Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ arasındaki görüşme olumlu havada geçti. (Ahmet Selim Kul)

Galatasaray, yarın İrfan Can Kahveci transferi için son teklifini yapacak ve Başakşehir son kararını verecek.

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Son dakik: Fenerbahçe'den İrfan Can transferi için 11 milyon + Deniz Türüç teklifi!
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