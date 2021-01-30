Son dakik: Fenerbahçe'den İrfan Can transferi için 11 milyon + Deniz Türüç teklifi!

İRFAN'DAN MEDYAYA POZ

İrfan Can Kahveci, F.Bahçe kendisini istemeye geldiği saatlerde tesislerden ayrıldı. Sakat olan ve bir ay sahalardan uzak kalacak oyuncunun tesislerde tedavisini yaptırdığı öğrenildi. 25 yaşındaki orta saha, görüşmeyi takip için Başakşehir Stadı'nda bulunan gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile gerçekleştirdikleri görüşmeyle ilgili olarak, "Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık, en yakın zamanda bir daha görüşeceğiz" dedi!

Fenerbahçe, İrfan Can transferi için teklifini artırabilir. Fenerbahçe teklifini 10 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Fenerbahçe'nin yeni teklifi, 10 milyon Euro + Deniz Türüç şeklinde olacak. Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ arasındaki görüşme olumlu havada geçti. (Ahmet Selim Kul)

Galatasaray, yarın İrfan Can Kahveci transferi için son teklifini yapacak ve Başakşehir son kararını verecek.