Son Dakika: Beşiktaş Cenk Tosun için Everton'a yeni bir teklif yaptı! Everton'un yanıtı bekleniyor...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isim Cenk Tosun! Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun da siyah beyazlılara geri dönmek istiyor. A Spor canlı yayınına bağlanan Sercan Dikme, son dakika açıklamalarında bulundu. Transfer olumlu sonuçlanırsa Beşiktaş, Cenk Tosun için İngiltere'ye özel uçak gönderecek.
SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ CENK TOSUN İÇİN YENİ BİR TEKLİF YAPTI!
A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin açıkladığı son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Everton'a Cenk Tosun için yeni bir teklifte bulundu. Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyor. Beşiktaş daha önce Everton'a yaptığı teklifte oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi teklif etmişti, bu teklif kabul edilmedikten sonra siyah beyazlılar bir teklif daha yaptı.
Bu teklife göre Beşiktaş, yine Cenk Tosun'un maaşının tamamını ödemeyi kabul etmezken ücret konusunda artışa gitti.
A Spor muhabiri Sercan Dikme: "Beşiktaş taraftarı merak ediyor... Cenk Tosun, Beşiktaş'a gelmek istiyor mu diye. Buna verilecek cevap çok net: "Çok fazla istiyor."
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