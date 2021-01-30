Son Dakika: Beşiktaş Cenk Tosun için Everton'a yeni bir teklif yaptı! Everton'un yanıtı bekleniyor...

SON DAKİKA HABERİ: BEŞİKTAŞ CENK TOSUN İÇİN YENİ BİR TEKLİF YAPTI!

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin açıkladığı son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Everton'a Cenk Tosun için yeni bir teklifte bulundu. Cenk Tosun, Beşiktaş'a dönmeyi çok istiyor. Beşiktaş daha önce Everton'a yaptığı teklifte oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi teklif etmişti, bu teklif kabul edilmedikten sonra siyah beyazlılar bir teklif daha yaptı.