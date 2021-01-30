Son dakika: Beşiktaş Cenk Tosun'u kiraladı! İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, transfer dönemi bitmeden kadrosuna bir golcü almayı planlıyordu. Önce Mandzukic ile temasa geçen ancak Hırvat yıldızın Milan'a gitmesiyle rotayı Hulk'a çeviren Kartal, Brezilyalı golcüyü de elinden kaçırdı.
Eski futbolcusu Cenk Tosun için de girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, mutlu sona ulaştı. Bir süredir Cenk için Everton ile pazarlık halinde olan Kartal, Premier Lig ekibini ikna etti. Milli oyuncunun da gelmek istemesiyle transfer noktalandı.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Cenk Tosun'un kiralanması konusunda Everton'la anlaştı. İmzalar atıldıktan sonra milli golcü İstanbul'a gelecek. Cenk'in pazar ya da pazartesi gelmesi bekleniyor.
29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde opsiyon maddesi yok, 5 aylığına kiralık olarak gelecek ve kontratı bitince Everton'a dönecek. Ayrıca Beşiktaş, sadece Cenk'in maaşını ödeyecek kiralama bedeli yok.