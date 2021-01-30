Son dakika haberi: Aykut Kocaman ile Göksel Gümüşdağ anlaştı! Aykut Kocaman Süper Lig'e geri döndü (Sabah.com.tr Özel)

Başakşehir'de Okan Buruk'un ardından göreve gelecek isim belli oldu! Son dakika bilgisine göre Başakşehir, Aykut Kocaman ile 1.5 seneliğine anlaşma sağladı. Daha önce Fenerbahçe, Konyaspor, Malatyaspor, Ankaraspor gibi takımları çalıştıran Aykut Kocaman ile yapılan anlaşmanın ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor. Başakşehir'de Göksel Gümüşdağ, teknik direktör konusunda bugün sonuç alınacağını ifade etmişti...

Sakarya'nın yetiştirdiği futbolcular arasında yer alan Aykut Kocaman, kariyerine Sakaryaspor altyapısında başladı. Fenerbahçe'de efsaneler arasına giren Aykut Kocaman, İstanbulspor'da futbolu bıraktı. Teknik adamlık kariyerine de İstanbulspor'da başlayan Aykut Kocaman, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u çalıştırdı.

AYKUT KOCAMAN TESİSLERE GELDİ!

A Spor muhabiri Mustafa Mandev, Aykut Kocaman'ın tesislere geldiğini açıkladı! Ömer Ali Şahiner ile Aykut Kocaman, Konyaspor'dan sonra Başakşehir'de de yeniden bir araya gelecek.