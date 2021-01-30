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Son dakika: Bakasetas ve 'yı resmen açıkladı!

'un anlaşmaya vardığı 'un orta saha oyuncusu 'ı, başkan ile birlikte 'a geldi. Öte yandan -mavili takım, Anastasios Bakasetas ve 'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını 'na (KAP)'a bildirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.1.2021 09:07 Son Güncelleme: 30.1.2021 09:11 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı'yı resmen açıkladı!

SON DAKİKA: Devre arası transfer döneminin bitimine az bir süre kala harekete geçen Trabzonspor, gece saatlerinde 2 transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi. Bordo-mavililer, Alanyaspor Yunan yıldız Anastasios Bakasetas'ı ise gece saatlerinde Trabzon'a getiridi.

Trabzonspor, transferin son günlerinde çalışmalarını hızlandırdı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği üzerine Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı gündemine alan bordo-mavililer kulübüyle ve oyuncuyla vardığı anlaşma sonrası Yunan oyuncuyu Trabzon'a getirdi.

Özel uçak ile sabah saat 00:06'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Trabzon'a gelen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine geçti. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

Trabzonspor Anastasios Bakasetas ve Yunus Mallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi.

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Son dakika: Trabzonspor Bakasetas ve Yunus Mallı'yı resmen açıkladı!
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