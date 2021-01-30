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Son dakika: Trabzonspor'da Bakasetas Beşiktaş maçı kadrosunda

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un Alanyaspor'dan anlaştığı ve Trabzon'a getirdiği Yunan futbolcu 'ı Beşiktaş maçında oynatmak istiyor. Trabzonspor kulübü oyuncunun Beşiktaş maçında oynayabilmesi için gerekli izinleri almak adına Antalya, Trabzon ve TFF Genel Merkezi’nden özel talepte bulundu.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 30.1.2021 13:21 Son Güncelleme: 30.1.2021 13:46 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor'da Bakasetas Beşiktaş maçı kadrosunda

Trabzonspor'un Alanyaspor'dan anlaştığı ve Trabzon'a getirdiği Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ı Beşiktaş maçında oynatmak istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu gece saatlerinde Yunan oyuncuyla birlikte Trabzon'a geldi. 27 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, yeni takımıyla da bugün ilk antrenmanına çıkacağı ifade edildi.

Trabzonspor kulübü oyuncunun Beşiktaş maçında oynayabilmesi için gerekli izinleri almak adına Antalya, Trabzon ve TFF Genel Merkezi'nden özel talepte bulundu. Oyuncunun lisans işlemleri önümüzdeki 2 saat dilimi içerisinde tamamlanacak ve Beşiktaş maçında kadroda olacak. Bakasetas sağlık kontrolünün ardından hafif bir ter antrenmanı yapacak ve takımın 16.45'de İstanbul'a gidecek olan uçağında yer alacak.

Bakasetas gece yarısı Trabzon'da! İşte o görüntüler...

Öte yandan gece saatlerinde Trabzonspor, Anastasios Bakasetas'ın ve Yunus Mallı'nın transferleri konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)'a bildirdi.

DJANINY İÇİN 7 MİLYON EURO, EKUBAN İÇİN 9 MİLYON EURO GELDİ

Trabzonspor'da son haftalarda attığı gollerle kendisini bulmaya başlayan Djaniny için Al Hilal kulübü 7 Milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Torino ise Ekuban için 8 Milyon Euro önerdi. Ancak Abdullah Avcı, "Daha iyisini bulmamız zor" diyerek transferlerin gerçekleşmesini istemezken, yönetim kurulu da veto etti.

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Son dakika: Trabzonspor'da Bakasetas Beşiktaş maçı kadrosunda
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