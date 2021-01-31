Denizlispor 7 maç sonra kazandı!

Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen Yukatel Denizlispor, 7 maç sonra galip geldi.
Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Recep Niyaz'ın attığı golle 1-0 önde tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci devrede Marko Mihojevic'in golüne rağmen daha sonra Muris Mesanovic'in golüyle müsabakayı 2-1 kazandı.
Bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Yukatel Denizlispor, puanını 17'ye çıkarmasına rağmen son sıradan kurtulamadı.
Denizli temsilcisi, galip gelemediği 7 karşılaşmada MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e yenilmiş, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalmıştı.
Yeşil-siyahlı ekipte Yalçın Koşukavak'ın takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve bugün babası Necip Kutlu'yu kaybeden Hakan Kutlu, takımının başında çıktığı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
Göztepe ise İlhan Palut'un istifasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta galip geldikten sonra Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş karşılaşmasının ardından Yukatel Denizlispor'a da aynı skorla 2-1 yenildi.
Yukatel Denizlispor: 2 - Göztepe: 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 76 Hasan Ayaroğlu), Kubilay Aktaş (Dk. 76 Ahmad Yasin), Murawski, Recep Niyaz (Dk. 89 Diskured), Mesanovic (Dk. 89 Sacko), Sagal (Dk. 66 Bakalorz), Rodallega
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (Dk. 46 Esiti), Nwobodo (Dk. 89 Napoleoni), Zulj (Dk. 80 Ideye), Halil Akbunar, Tripic (Dk. 46 Diabate), Ndiaye
Goller: Dk. 41 Recep Niyaz, Dk. 79 Mesanovic (Yukatel Denizlispor), Dk. 69 Mihojevic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sakıb Aytaç, Dk. 54 Fabiano (Yukatel Denizlispor), Dk. 23 Nwobodo (Göztepe)
MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi.
47. dakikada Yukatel Denizlisporlu Sagal'ın kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu sonrası top yandan auta çıktı.
55. dakikada Göztepeli Zuly, Yukatel Denizlispor ceza sahasının dışından kaleye şut çekti. Ev sahibi takımın kalecisi Cenk Gönen, topu kornere çeldi.
69. dakikada İzmir temsilcisi beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in kullandığı köşe vuruşunda Mihojevic, kale önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
79. dakikada Denizlispor yeniden öne geçti. Mustafa Yumlu'nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta top savunmadan döndü. Ceza sahasında meşin yuvarlağı önünde bulan Mesanovic'in şutunda, top ağlarla buluştu: 2-1.