Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ara transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray son dakika transferlerini duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Benficalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Bu gelişmeyle beraber Gedson Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

GEDSON FERNANDES KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gedson Fernandes'e ilişkin tüm detaylar şöyle;