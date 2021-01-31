Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi , , hangi takımlarda oynadı?

ara transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray’dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bonservisi ’da olan orta saha oyuncusu Gedson Fernandes’i kiralık olarak renklerine kattı. Bu son dakika transfer haberinin ardından futbolseverler Gedson Fernandes kimdir, nereli, , hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen Gedson Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 31.1.2021 23:26 Son Güncelleme: 31.1.2021 23:27 ABONE OL
Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ara transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray son dakika transferlerini duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Benficalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Bu gelişmeyle beraber Gedson Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.

GEDSON FERNANDES KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gedson Fernandes'e ilişkin tüm detaylar şöyle;



Gedson Carvalho Fernandes (d. 9 Ocak 1999), Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'da ve Portekiz millî takımında orta saha olarak görev yapan Portekizli futbolcu.



KULÜP KARİYERİ

São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı. Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.

2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.

Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı. Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.

31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:20'de Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu.



BAŞARILARI

Benfica

  • Primeira Liga: 2018-19
  • Campeonato Nacional de Juniores: 2017-18

Millî takım

  • UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası: 2016

Kişisel

  • 2016 UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Turnuva Takımı
  • Primeira Liga - Ayın En İyi Genç Oyuncusu: Ağustos 2018

EN ÇOK OKUNANLAR

Emre Altuğ’dan Çağla Şıkel itirafı! Biten evlilikleriyle ilgili ilk kez konuştu
SON DAKİKA HABERLER | Sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Yasaklar ne zaman bitecek? İşte normalleşme takvimi ile sokağa çıkma yasağı genelge detayları!
Son dakika haberi: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması geldi! Okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: "İstanbul'a 87 kışı geliyor" iddiasına Meteoroloji'den açıklama geldi!
Son dakika | Yunanistan'ın 'Reis' takıntısı depreşti! Yine eli boş döndü
Bülent Şakrak'ın Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yle paylaşımı ilgi odağı oldu! 'Dayısının aslanı, anlat'
Son dakika haberi: İşte İrfan Can Kahveci için yapılan son teklif! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Son dakika haberleri: PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan 'kaçanları vurun talimatı'
Son dakika haber: Sevim Kayhan ve kızı Melek Dağ'ın hayatını kaybettiği yangından bir dram çıktı! 3 ay önce...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA