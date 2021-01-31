Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray’ın yeni transferi Gedson Fernandes nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ara transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray son dakika transferlerini duyurmaya devam ediyor. Bu kapsamda Benficalı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, kiralık olarak Galatasaray'a transfer oldu. Bu gelişmeyle beraber Gedson Fernandes kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Gedson Fernandes'e ilişkin tüm detaylar şöyle;
Gedson Carvalho Fernandes (d. 9 Ocak 1999), Benfica'dan kiralık olarak Galatasaray'da ve Portekiz millî takımında orta saha olarak görev yapan Portekizli futbolcu.
São Tomé'de doğan Fernandes, kariyerine 2008 yılında Portekiz'de SC Frielas takımında başladı. Bir yıl sonra SL Benfica'nın genç takımına transfer oldu ve 2017 yılında rezerv takıma yükseldi. Aynı yıl 11 Şubat'ta ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla ligde 4-2 yendikleri Desportivo das Aves karşısında çıktı.
2018-19 sezonunda Benfica'nın as takımına yükseldikten sonra Fernandes, ilk maçına 7 Ağustos 2018 tarihinde Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turunda evinde 1-0 yendikleri Fenerbahçe karşısında çıktı. Bir hafta sonra, deplasmandaki ikinci ayak maçında 26. dakikada 1-1'lik beraberliğin açılış golünü attı ve Benficanın play-off turuna yükselmesine katkıda bulundu.
Fernandes, 15 Ocak 2020 tarihinde 18 aylığına Premier League kulübü Tottenham Hotspur'a kiralandı. Premier League'deki ilk maçına 0-0 berabere kaldıkları Watford deplasmanında çıkarken, 80. dakikada oyuna dâhil oldu.
31 Ocak 2021 Pazar günü saat 20:20'de Galatasaray futbolcunun geçici transferini KAP'a duyurdu.
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