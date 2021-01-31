İrfan Can Kahveci Galatasaray'a mı, Fenerbahçe’ye mi transfer oldu? Milli Futbolcu İrfan Can Kahveci son dakika transfer haberi...





A Spor Fenerbahçe Muhabiri Ahmet Selim Kul tarafından verilen bilgilere göre ise İrfan Can Kahveci'nin menajeri, Fenerbahçe'yle milli futbolcuyu renklere bağlayacak imzayı attı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci için 10 milyon € + Deniz Türüç teklif etti ve Medipol Başakşehir kulübü bu teklifi kabul etti.

Son dakika transfer gelişmeleriyle ilgili kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.