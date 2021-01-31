İrfan Can Kahveci Galatasaray'a mı, Fenerbahçe’ye mi transfer oldu? Milli Futbolcu İrfan Can Kahveci son dakika transfer haberi...

Süper Lig'de ara transfer döneminin son bulmasına saatler kala Fenerbahçe'de son dakika İrfan Can Kahveci gelişmeleri yaşanıyor. Halihazırda Medipol Başakşehir forması giyen milli futbolcuyala ilgili Fenerbahçe tarafından İrfan Can Kahveci son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu gelişmelerle birlikte futbolseverler İrfan Can Kahveci Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
Son dakika Fenerbahçe transfer gelişmesine ilişkin tüm detaylar şöyle;
TRT Spor tarafından sosyal medyadan duyurulan son dakika transfer haberine göre Fenerbahçe Spor Kulübü, Medipol Başakşehirli milli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağlamak üzere anlaştı.Ara transfer döneminin son gününde Galatasaray ile rekabet içerisinde olan sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci transferinde sevinen taraf oldu.
A Spor ekranlarından verilen son dakika transfer haberine göre Fenerbahçe'ye transferi konusunda anlaşmaya varan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli kulübün yetkilileriyle görüşmek için kulüp tesislerine geldi.
A Spor Fenerbahçe Muhabiri Ahmet Selim Kul tarafından verilen bilgilere göre ise İrfan Can Kahveci'nin menajeri, Fenerbahçe'yle milli futbolcuyu renklere bağlayacak imzayı attı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci için 10 milyon € + Deniz Türüç teklif etti ve Medipol Başakşehir kulübü bu teklifi kabul etti.
Son dakika transfer gelişmeleriyle ilgili kulüp tarafından resmi açıklamanın kısa süre içerisinde paylaşılması bekleniyor.