Son dakika! Fenerbahçe'de Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanırken A ve B planı belli oldu. Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay mesaisi öncesinde iki farklı plan belirledi. A planı Mert Hakanın orta alana monte edilmesi. Eğer bu plan gereken verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda Bright Osayi-Samuel ilk 11e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta ise çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de salı günkü mücadele öncesinde başka bir değişiklik beklenmiyor. Pelkas ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.