Son dakika! Fenerbahçe'de Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanırken A ve B planı belli oldu. Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay mesaisi öncesinde iki farklı plan belirledi. A planı Mert Hakanın orta alana monte edilmesi. Eğer bu plan gereken verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda Bright Osayi-Samuel ilk 11e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta ise çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de salı günkü mücadele öncesinde başka bir değişiklik beklenmiyor. Pelkas ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
MESUT ÖZİL HATAYSPOR MAÇINDA DA YOK
Fenerbahçe, Hatay maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül topla çalışmalara başladı. Sinan Gümüş sahada koşu çalışması yaparken, Sadık bireysel çalıştı. Tisserand'ın tedavisine devam edildi. Hafta boyu ekstra yükleme antrenmanı yapan Mesut dünü izinli geçirdi. Ferdi Kadıoğlu ise takıma döndü. Yıldız oyuncunun Hatay deplasmanında da kafilede yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe bugün antrenmanın ardından Hatay'a gidecek.