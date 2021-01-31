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Son dakika! Fenerbahçe'de Hatayspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe’de kritik hafta öncesi Pelkas’ın sakatlığı teknik heyeti sarstı. Adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncu en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Pelkas, ligde Hatay, , Karagümrük kupada ise Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de A Planı Mert Hakan olarak belirlendi. Erol Bulut, B planı olarak ise Osayi-Samuel’in 11de olduğu 4-4-2 sistemini kullanacak. , Hatayspor'a karşı forma giyebilecek mi? İşte Fenerbahçe' son dakika gelişmeleri...

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 31.1.2021 17:12 Son Güncelleme: 31.1.2021 17:25 ABONE OL
Son dakika! Fenerbahçe'de Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanırken A ve B planı belli oldu. Teknik direktör Erol Bulut, bugün gidilecek Hatay mesaisi öncesinde iki farklı plan belirledi. A planı Mert Hakanın orta alana monte edilmesi. Eğer bu plan gereken verimi getirmezse, 4-4-2 sistemine dönülecek. Bu durumda Bright Osayi-Samuel ilk 11e dahil olacak. Mame Thiam ve Samatta ise çift forvet oynayarak rakibi baskı altına alacak. Fenerbahçe'de salı günkü mücadele öncesinde başka bir değişiklik beklenmiyor. Pelkas ise 2 hafta sahalardan uzak kalacak ve Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

MESUT ÖZİL HATAYSPOR MAÇINDA DA YOK

Fenerbahçe, Hatay maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül topla çalışmalara başladı. Sinan Gümüş sahada koşu çalışması yaparken, Sadık bireysel çalıştı. Tisserand'ın tedavisine devam edildi. Hafta boyu ekstra yükleme antrenmanı yapan Mesut dünü izinli geçirdi. Ferdi Kadıoğlu ise takıma döndü. Yıldız oyuncunun Hatay deplasmanında da kafilede yer alması beklenmiyor. Fenerbahçe bugün antrenmanın ardından Hatay'a gidecek.

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Son dakika! Fenerbahçe'de Mesut Özil Hatayspor maçında oynayacak mı?
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