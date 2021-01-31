Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes'i transfer etti

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Portekizli orta saha Gedson Fernandes'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre 22 yaşındaki, oyuncu, kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Benfica'dan Tottenham'a transfer olan Gedson Fernandes, İngiliz ekibiyle 14 maça çıktı.

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GALATASARAY TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI!

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.