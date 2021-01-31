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Son dakika: 'i transfer etti

Son dakika transfer haberleri... Galatasaray, ekiplerinden forması giyen Portekizli orta saha 'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 'un haberine göre 22 yaşındaki, oyuncu, kısa sürede 'a gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 31.1.2021 20:11 Son Güncelleme: 31.1.2021 20:32 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes'i transfer etti

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Portekizli orta saha Gedson Fernandes'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. A Spor'un haberine göre 22 yaşındaki, oyuncu, kısa sürede İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Geçen sezon devre arasında Benfica'dan Tottenham'a transfer olan Gedson Fernandes, İngiliz ekibiyle 14 maça çıktı.

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GALATASARAY TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI!

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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Son dakika: Galatasaray Gedson Fernandes'i transfer etti
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