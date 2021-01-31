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Son dakika: 'nde istifa etti!

ekiplerinden 'nde teknik direktör , 22. hafta müsabakasında Fraport TAV 'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı. Antalyaspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Kaplan, Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Beş haftalık bir süreç var, kaybediyoruz. Artık burada durmamızın anlamı yok ne yazık ki. Kulüp başkanımızla görüştükten sonra Gençlerbirliği'ndeki görevimizi bırakacağız. Bu kulübe zarar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.1.2021 18:39 Son Güncelleme: 31.1.2021 18:56 ABONE OL
Son dakika: Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Antalyaspor maçından sonra yayıncı kuruluşa konuşan Kaplan, Gençlerbiriği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Beş haftalık bir süreç var, kaybediyoruz. Artık burada durmamızın anlamı yok ne yazık ki. Kulüp başkanımızla görüştükten sonra Gençlerbirliği'ndeki görevimizi bırakacağız. Bu kulübe zarar veriyoruz. "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ AYRILIĞI DUYURDU!

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada; "Bilgilendirme Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kaplan ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika: Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan istifa etti!
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