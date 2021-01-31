Son dakika: İrfan Can Kahveci transferinde takasta 'Emre' anlaşmazlığı!

Galatasaray, transferin bitmesine saatler kala artık İrfan Can Kahveci transferini bitirmek istiyor. Medipol Başakşehir'in takas teklifi, Sarı-kırmızlıları düşündürüyor. Galatasaray'ın takasta önerdiği futbolcular ise Medipol Başakşehir istemiyor.
ASLAN İSTEDİ, BAŞAKŞEHİR ALDI!
Seri'yi Bordeaux'a kaptıran Galatasaray bir son gün sürprizi de transferine iki haftadır uğraştığı Youssouf Ndayishimiye'de yaşadı. Yeni Malatyaspor'a 1 milyon Euro bonservis teklif eden sarı-kırmızıları Başakşehir devre dışı bıraktı. 1.5 milyon Euro seviyesinde Yeni Malatyaspor'la anlaşan Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye transferinde mutlu sona ulaştı.
"EMRE KILINÇ TAKASTA OLMAZ"
İrfan Can Kahveci transferinde Galatasaray takas olarak Ömer Bayram'ı önermiş ancak olumsuz yanıt almıştı. Başakşehir görüşmelerin son aşamasında Emre Kılınç'ı istedi. Sarı-kırmızılı kulüp, ''Emre Kılınç takasta olmaz'' cevabını verdi. Yönetim tarafından Emre'ye hakkında çıkan haberleri dikkate almaması istendi. Galatasaray cephesi, Emre Kılınç'ın aksine Emre Akbaba'yı ise Başakşehir'in kabul etmesi halinde İrfan Can transferinde takas olarak kullanmaya hazır.
Sağ üst adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Radamel Falcao iki hafta önce İspanya'ya tedavi olmaya gitti. Sakat olduğu için ara transfer döneminde hiçbir kulübün teklif getirmediği Falcao mecburen takımda kaldı. Teknik heyet ve yönetim de ikinci yari planlarını Kolombiyalı golcüye göre yapmaya başladı.
Yeni transfer Mostafa Mohamed geldiği gibi Babel'in yerine ilk 11'e girecek. Sarı-kırmızılı kulüp sezon sonunda Falcao ile yollarını ayırıp Mostafa Mohamed ile yola devam edecek. Yeni transfer Mostafa Mohamed'in bugün Mısır'dan İstanbul'da gelmesi bekleniyor.
KÜME DÜŞME DİAGNE!
Diagne'yi West Bromwich'e kiralayan Galatasaray sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istedi. Premier Lig'de düşme hattında yer alan İngiliz ekibi ise Diagne'yi transfer etme şartını kümede kalma olarak görüyor. West Bromwich Premier Lig'den düşmezse, Diagne'nin bonservisini alacak. Bu konuda sözlü anlaşmaya varıldı. Galatasaray'ın Premier Lig kariyerine asistle başlayan ve Fulham galibiyetinde pay sahibi olan Senegalli golcüden beklentisi 6-7 milyon Euro.
DEANDRE YEDLİN TRANSFERİNDE SORUN YOK
Oyuncunun geliş günü ve saati netleşmedi şu an. İngiltere'den direkt gelirse hemen Galatasaray'ın sponsor hastanesine götürülüp orada imzayı atacak ve 4-5 gün yine hastanede karantinada kalacak.