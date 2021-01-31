Son dakika: İrfan Can Kahveci transferinde takasta 'Emre' anlaşmazlığı!

Sağ üst adalesinde yırtık ve kanama tespit edilen Radamel Falcao iki hafta önce İspanya'ya tedavi olmaya gitti. Sakat olduğu için ara transfer döneminde hiçbir kulübün teklif getirmediği Falcao mecburen takımda kaldı. Teknik heyet ve yönetim de ikinci yari planlarını Kolombiyalı golcüye göre yapmaya başladı.