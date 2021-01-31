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Son dakika: 'nın sözleşme detaylarını açıkladı

Son dakika... , milli futbolcu 'yı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, deneyimli oyuncunun transfer detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Karadeniz ekibi, Yunus ile 2.5+1 yıllık kontrat yapıldığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 31.1.2021 23:11 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı'nın sözleşme detaylarını açıkladı

Son dakika: Trabzonspor'a imza atmak için dün şehre gelen Yunus Mallı, bordo-mavili takımla anlaşma sağladı. Karadeniz ekibi, milli oyuncuyla imzalanan sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Yunus Mallı ile 2.5+1 yıllık kontrat yapıldığı ifade edilirken, deneyimli futbolcuya ödenecek maaş da açıklandı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Yunus Mallı ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2,5+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 4.465.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 8.930.000.-TL garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 13.395.000.-TL garanti ücrete (TÜFE+ÜFE)/2 oranı uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Ayrıca, futbolcuya, 3(Üç) taksit halinde toplam 11.162.500.-TL imza ücreti ödenecektir.

Futbolcunun Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe transfer olması halinde transfer gelirinin %20'si, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Son dakika: Trabzonspor Yunus Mallı'nın sözleşme detaylarını açıkladı
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