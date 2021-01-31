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Son dakika: attı, liderliğe yükseldi!

Fransa 'in 22. haftasında 'u 1-0 mağlup eden , liderliğe yükseldi. Lille'in galibiyet golünü Milli futbolcu , kaydederken bu sezon ligdeki 6. golünü attı.

AA
Giriş Tarihi: 31.1.2021 21:05 Son Güncelleme: 31.1.2021 21:59 ABONE OL
Son dakika: Yusuf Yazıcı attı, Lille liderliğe yükseldi!

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Dijon'u 1-0 mağlup eden Lille, liderliğe yükseldi.

Haftaya averajla 2. sırada başlayan Lille, evinde küme düşme hattındaki Dijon ile karşılaştı. Lille kadrosundaki milli futbolculardan Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Lille, Yusuf'un 29. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazandı. Yusuf, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Puanını 48'e yükselten Lille, Paris Saint-Germain'in mağlubiyetle kapattığı haftada liderlik koltuğuna oturdu. Dijon ise 15 puanda kaldı.

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Son dakika: Yusuf Yazıcı attı, Lille liderliğe yükseldi!
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