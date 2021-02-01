Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Khedira'nın İtalya'nın Juventus takımından transfer edildiği belirtildi.

Hertha Berlin'in sportif direktörü Arne Friedrich, Khedira'yı sahalarda birlikte oynadığı dönemden tanıdığını belirterek, "Sami Khedira ile, son yıllarda Avrupa'nın en iyi kulüplerinde oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde, Serie A'da, La Liga'da ve milli takımda, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarındaki maçlarda edindiği tecrübeyle bize hemen yardım edecek bir oyuncuyu aldık." ifadelerini kullandı.

Khedira da Hertha Berlin'in bu transferin gerçekleşmesi için çaba sarf ettiğini aktararak, "Hertha Berlin bana Bundesliga'ya dönme imkanı verdi. Bunun için müteşekkirim ve mavi-beyazlı formayla sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tunus kökenli Alman futbolcu, 2006-2010 yıllarında Stuttgart, 2010-2015 yıllarında Real Madrid ve 2015'ten bu yana da Juventus'ta forma giydi.

Almanya Milli Takımı ile 77 maça çıkan Khedira, 2014'te Dünya Kupası'nı kazandı.